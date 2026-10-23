Tunisie: Industries des plastiques et des composites - Des entreprises françaises en mission économique au pays

Des entreprises françaises opérant dans les secteurs des plastiques et des matériaux composites ont effectué une mission économique en Tunisie, du 19 au 22 octobre 2026, afin d'explorer de nouvelles opportunités de coopération industrielle et commerciale avec leurs homologues tunisiennes.

Selon une publication de la page officielle de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française sur Facebook, cette mission a favorisé les échanges entre les entreprises des deux pays, l'identification de domaines de coopération prometteurs et le partage d'expertises en matière d'innovation et de production, dans la perspective de développer des partenariats industriels et commerciaux communs.

Organisée par la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française, en collaboration avec des établissements bancaires et économiques français, et en partenariat avec un groupement industriel français spécialisé dans les plastiques et les matériaux composites ainsi qu'avec l'Association tunisienne des industriels du plastique, cette initiative visait à consolider les relations entre les acteurs des deux écosystèmes industriels.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La mission a débuté par un forum d'affaires tuniso-français consacré aux industries des plastiques et des matériaux composites. La rencontre a réuni des représentants d'entreprises industrielles, d'organisations professionnelles et d'acteurs économiques des deux pays pour examiner la situation du secteur, ses perspectives de développement et les possibilités de coopération et d'investissement.

Les échanges ont notamment porté sur le renforcement de la complémentarité entre les écosystèmes industriels tunisien et français, ainsi que sur le rôle de l'innovation et du partage d'expériences dans l'amélioration de la compétitivité des entreprises et le développement de leur présence sur les marchés internationaux.

Cette mission s'inscrit dans la continuité de la coopération tuniso-française engagée en septembre 2025, à l'occasion d'une visite en France d'une délégation composée de 14 entreprises implantées en Tunisie. Cette visite, organisée dans la région française d'Auvergne-Rhône-Alpes, avait pour objectif de faire découvrir aux participants l'écosystème régional des industries des plastiques et des matériaux composites.