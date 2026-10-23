Tunisie: Octobre Rose - Tunisie Telecom fait danser l'espoir

À l'occasion d'Octobre Rose, mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein, l'opérateur historique Tunisie Telecom a lancé une campagne de communication qui associe danse, expression artistique et prévention. À travers un film mettant en scène l'artiste Rahma Ben Aissa, l'entreprise entend encourager les femmes à adopter les gestes de sensibilisation au dépistage, tout en privilégiant un message positif axé sur l'espoir et la protection de la vie.

Diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo s'appuie sur une chorégraphie dont les mouvements évoquent, de manière imagée, les gestes d'auto-examen des seins. Le film fait ainsi de la danse le fil conducteur d'une démarche qui vise à transmettre un message de prévention sans recourir aux codes habituels de la communication médicale.

La campagne repose sur trois gestes présentés comme essentiels dans la sensibilisation au cancer du sein : se palper, vérifier et se rassurer. À travers cette approche, Tunisie Telecom cherche à rappeler l'importance de l'attention portée à sa santé et de la démarche de dépistage, tout en rendant le message accessible grâce à un langage visuel et émotionnel.

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Le choix artistique constitue l'un des principaux axes de cette initiative. En plaçant le mouvement et l'expression corporelle au centre du film, l'opérateur entend se démarquer par une communication qui associe prévention et création artistique. La présence de Rahma Ben Aissa permet d'incarner ce parti pris, les gestes de la danse faisant écho au message porté par la campagne.

Au-delà de la sensibilisation, Tunisie Telecom inscrit cette initiative dans une démarche d'engagement sociétal visant à rapprocher la marque de ses publics autour d'une cause de santé publique. L'univers visuel de la campagne prolonge cette orientation en mettant en avant des notions de liberté, d'espoir et de confiance en l'avenir.

À travers cette prise de parole, l'opérateur entend rappeler que la sensibilisation au cancer du sein peut aussi passer par des formes d'expression créatives, capables de mobiliser l'attention et de faire de la prévention un message fédérateur.