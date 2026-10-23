Tunisie: Siat 2026 - Une agriculture résiliente et intelligente pour renforcer la souveraineté alimentaire

«Investir dans une agriculture résiliente et intelligente pour renforcer notre souveraineté alimentaire» est le thème choisi par l'Agence de promotion des investissements agricoles pour la 16e édition du Salon international de l'investissement agricole et de la technologie (Siat 2026) qui se tiendra du 28 au 31 octobre au Parc des expositions du Kram, dans la banlieue nord de Tunis.

Pas moins de 155 exposants venant de 11 pays participent à ce rendez-vous professionnel bisannuel, le Sénégal est choisi comme invité d'honneur.

L'organisation de cette édition du Siat intervient dans un contexte national et international particulier, marqué par des défis qui évoluent crescendo en termes de « souveraineté alimentaire » et des soucis de plus en plus intenses concernant les ressources naturelles, notamment hydriques, exposées en première ligne aux changements climatiques. Le salon intervient également dans un contexte marqué par l'utilisation de plus en plus fréquente de la technologie et de l'intelligence artificielle dans les processus de production, «ce qui fait de l'innovation l'un des piliers d'une modernisation durable du secteur primaire».

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«C'est dans cette optique que le salon oeuvre à soutenir cette orientation», a déclaré Mme Inji Doggui, directrice générale de l'Apia, s'exprimant lors d'une conférence de presse tenue hier à Tunis pour présenter les différents événements programmés lors de ce salon.

Ainsi, outre l'espace dédié aux expositions, auquel participent des fournisseurs d'équipements, des startups agricoles et technologiques, des producteurs du terroir, des institutions de financement, des structures d'appui et des organisations arabes et internationales, le salon prévoit un événement scientifique sous forme de forum international, consacré aux «financements climatiques pour une agriculture résiliente et résistante aux changements climatiques». Des experts s'y exprimeront à cette occasion.

Des workshops thématiques sont également prévus sur «le dessalement des eaux profondes», «les opportunités dans l'aquaculture», «l'utilisation des eaux traitées dans la production de pâturages», «les mécanismes et lignes de crédits destinés aux jeunes», etc.

Le jeudi 29 et le vendredi 30 octobre, des techniques modernes seront exposées dans les domaines de l'irrigation complémentaire des oliveraies, dans la valorisation des plantes aromatiques et médicinales, l'agriculture biologique durable, l'utilisation de l'énergie solaire dans la pêche nocturne, l'agriculture écologique et la promotion du tourisme agricole, ainsi que la valorisation durable des rejets oléicoles pour la production d'énergie.

Un événement non moins important se déroulera tout au long du salon et qui consiste en l'organisation d'un concours, «Green'tic», pour choisir 4 lauréats de solutions innovantes parmi 12 projets nominés sur l'ensemble de 54 candidatures. Il s'agit, selon l'Apia, de solutions innovantes dans le domaine des technologies de l'information et de l'IA appliquées à l'agriculture. Le concours, dans sa 4e édition, constitue «une incitation aux porteurs de solutions innovantes dans le domaine agricole», a indiqué Mme Doggui, précisant que les gagnants seront connus le 31 octobre, dernier jour du salon.

Des partenariats et des contacts B2B sont programmés comme à l'accoutumée lors de ce rendez-vous agricole d'envergure et une convention sera signée entre l'Apia et l'Autorité arabe pour l'investissement et le développement (Aaaid).

Le salon comprend beaucoup d'autres événements parallèles que le visiteur pourra découvrir sur place la semaine prochaine.