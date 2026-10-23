Tunisie: Cybersécurité - Plusieurs organismes publics tunisiens suspendent temporairement leurs sites web

Plusieurs organismes publics tunisiens ont suspendu temporairement l'accès à leurs sites internet à la suite de la découverte d'une faille de sécurité informatique à l'échelle mondiale, a rapporté la Radio nationale tunisienne vendredi 23 octobre 2026.

L'Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a annoncé la suspension provisoire de son site web à titre préventif. Cette mesure vise à protéger son système numérique et les données de ses utilisateurs contre les risques potentiels liés à l'exploitation de cette vulnérabilité. L'agence a indiqué qu'elle informerait le public dès la reprise de ses services en ligne.

De son côté, l'Office de la topographie et du cadastre (OTC) a également suspendu temporairement l'accès à son site, afin de sécuriser ses systèmes informatiques, de protéger les données des utilisateurs et de prévenir d'éventuels risques. L'Office a précisé qu'un avis serait publié dès le rétablissement de son site et le retour à la normale de ses services.

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) avait, pour sa part, suspendu l'accès à son site internet jeudi 22 octobre, avant de le rétablir vendredi.

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Selon la même source, des failles de sécurité touchant le langage de programmation PHP, détectées à l'aide de l'intelligence artificielle, ont provoqué des perturbations depuis mercredi 21 octobre, affectant plusieurs sites internet et applications à travers le monde.

Cette situation a incité des développeurs et des institutions à engager des mises à jour de leurs systèmes et à renforcer leurs dispositifs de protection contre les cyberattaques.