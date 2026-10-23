Tunisie: Santé au travail - La capitale accueille les experts internationaux pour débattre de l'intelligence artificielle et du télétravail

En étroite collaboration avec l'Organisation internationale du travail, la Société tunisienne de médecine du travail, organise un événement scientifique d'envergure dédié à la santé, à la sécurité au travail et à la médecine professionnelle. Cette manifestation, qui fusionne la première Rencontre internationale sur la santé et la sécurité au travail et le douzième Congrès national de médecine du travail, se déroulera du 29 au 31 octobre courant.

Les activités de l'ouverture officielle débuteront dans la soirée du 29 octobre, en présence du ministre de la Santé. Cette séance inaugurale sera rythmée par des allocutions et des communications axées sur les réalités de la médecine du travail et ses perspectives d'évolution. Le programme intègre une série d'ateliers, de sessions techniques et scientifiques et des tables rondes qui décrypteront les actualités de la santé au travail ainsi que les défis émergents liés aux mutations des modes de production et aux nouvelles technologies. Les participants se pencheront tout particulièrement sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans la pratique médicale, ainsi que sur la conception d'outils de formation et de sensibilisation aux risques professionnels. L'évaluation des environnements de travail et l'analyse des niveaux d'exposition des salariés feront également l'objet de débats, notamment à travers l'usage d'instruments de mesure de dernière génération.

Les travaux aborderont en outre la problématique du télétravail et l'essor de l'économie des plateformes, en analysant leurs répercussions directes sur la santé mentale et physique des travailleurs. Par ailleurs, la question de l'aptitude médicale à la conduite professionnelle sera examinée sous ses angles juridique et clinique, en mettant en relief l'apport des technologies modernes dans le diagnostic et la détection précoce des troubles du sommeil chez les conducteurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les discussions engloberont aussi l'approche « One Health » et sa contribution à la prévention en milieu professionnel, la mise en oeuvre des campagnes de vaccination contre la grippe en entreprise, ainsi qu'une multitude de thématiques liées à la préservation de la sécurité au sein des espaces professionnels.

Ce rendez-vous scientifique verra la participation de nombreux experts et spécialistes venus de Tunisie, d'Algérie, de France, de Belgique, de Canada, de Côte d'Ivoire, du Tchad et du Togo, aux côtés de délégués officiels de l'Organisation internationale du travail.