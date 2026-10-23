Tunisie: Tourisme - Réunis à Hammamet, les experts prônent la numérisation des formations et le déploiement de l'aviation légère

Le séminaire scientifique et professionnel intitulé « Compétences et innovation dans les métiers du tourisme » s'est tenu aujourd'hui, vendredi 23 octobre 2026 à l'Institut de formation aux métiers du tourisme de Hammamet.

Organisée conjointement par la société NADAS et l'Association tunisienne de l'aviation sous l'égide du ministre du Tourisme Sofiene Tekaya, cette manifestation s'est donné pour objectif de mettre en lumière l'impératif de développer les aptitudes professionnelles et de stimuler l'innovation afin de faire face aux défis économiques, climatiques et sécuritaires mondiaux à l'horizon 2030.

Mohamed Mehdi Haloui, directeur général de l'Office national du tourisme tunisien, a insisté sur l'importance de refondre les approches de programmation et d'apprentissage pour les adapter à la nouvelle donne économique internationale. « Le système de formation touristique tunisien doit impérativement s'intégrer aux concepts contemporains de durabilité, de diversification des produits, de numérisation et d'intelligence artificielle », a-t-il précisé.

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De son côté, Ahmed Jammel directeur général de l'Agence de formation dans les métiers du tourisme, a mis en exergue le rôle névralgique du réseau national des instituts de formation professionnelle, qui compte huit établissements, dans le suivi des mutations du tourisme mondial vers des expériences de voyage plus intégrées et immersives.

Pour sa part, Habib Soussia, président de l'Association tunisienne de l'aviation, a mis en relief l'importance stratégique de développer le tourisme lié à l'aviation légère et sportive, le qualifiant de relais de croissance majeur pour le secteur, notamment durant les périodes de fléchissement du tourisme balnéaire classique.

« Une coordination accrue entre les départements ministériels du Tourisme, de la Défense et des Transports est nécessaire pour faciliter l'octroi des autorisations indispensables », note-t-il tout en préconisant l'aménagement d'infrastructures de base adaptées dans des zones géographiques préférentielles, à l'instar de la région de Djerba. Et ce, pour attirer les flux de visiteurs internationaux et élever la compétitivité de la destination.

Cette vision a été partagée par Ali Dridi, pilote, vice-président de l'Association tunisienne de l'aviation et membre du comité d'organisation de l'événement Carthage Event Show, qui a souligné la nécessité d'intégrer des modules spécialisés pour la formation des pilotes et des techniciens dans le créneau de l'aviation légère touristique et récréative.

« Ce segment de niche constitue un avantage comparatif indéniable pour la Tunisie en raison de conditions climatiques favorables tout au long de l'année, propres à capter une clientèle internationale à fort pouvoir d'achat et à allonger la durée moyenne des séjours », estime-t-il.

De façon globale, l'assemblée a mis l'accent sur la contribution fondamentale des écoles hôtelières et des centres de formation répartis à travers le pays dans la qualification des jeunes compétences pour garantir des prestations conformes aux standards de qualité requis.

Les orientations sectorielles actuelles reposent sur l'ancrage du concept de tourisme d'expérience, permettant au visiteur de s'immerger activement dans le patrimoine culturel et de loisirs local, un virage stratégique adossé à un programme continu de mise à niveau et à des accords de partenariat avec des institutions internationales pour pérenniser le rayonnement de la destination Tunisie.