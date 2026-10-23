Tunisie: Hommage aux martyrs de la Garde nationale, 12 ans après l'opération de ChabaouTunisie

La Tunisie commémore, vendredi 23 octobre, le 12e anniversaire de l'opération terroriste survenue à Chabaou, dans le gouvernorat de La Manouba, en 2014, et le 13e anniversaire de l'attaque terroriste perpétrée à Sidi Ali Ben Aoun, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, perpétrée en 2013. Ces deux opérations avaient coûté la vie à plusieurs agents de la Garde nationale, tombés en martyrs.

Les faits de l'opération terroriste survenue à Chabaou, relevant de la délégation d'Oued Ellil, remontent au 23 octobre 2014. Des agents de la Garde nationale avaient alors encerclé une maison de la région, soupçonnée d'abriter plusieurs individus armés.

Des affrontements, marqués par des échanges de tirs nourris entre les forces de sécurité et les occupants de la maison, se sont poursuivis pendant plus de 24 heures. Ils ont coûté la vie au lieutenant Achref Ben Aziza et fait un blessé parmi les agents de la Garde nationale. Six individus armés, ont également, été tués et deux autres blessés.

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L'opération terroriste de Sidi Ali Ben Aoun remonte, quant à elle, au 23 octobre 2013. Des agents de la Garde nationale, soupçonnant un groupe terroriste de se retrancher dans une maison située dans la région d'El Ounaissia, s'étaient rendus sur place. À leur arrivée, les agents avaient été pris pour cible par des hommes armés, déclenchant un échange de tirs meutriers.

Cette opération a entraîné la mort de six agents de la Garde nationale : le Colonel Major Imed Hizi, le Colonel Major Socrate Charni, le colonel Taher Chebbi, le lieutenant-colonel Anis Salhi, le capitaine Mohamed Marzouki et le capitaine Ridha Mnasri. Deux autres agents ont été blessés. Deux membres du groupe armé ont également été tués.

Dans un communiqué publié, vendredi, la Direction générale de la Garde nationale a rendu hommage aux martyrs de l'institution, saluant leurs sacrifices au service de la patrie et leur engagement dans la défense de la sécurité et de la stabilité de la Tunisie.

Elle a, ainsi, honoré la mémoire des agents tombés dans la lutte contre le terrorisme, dont les sacrifices demeurent associés aux efforts déployés par les forces de sécurité pour protéger le pays et préserver sa stabilité.