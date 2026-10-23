Tunisie: Les municipales possibles avant mars 2027, selon l'ISIE

Les élections législatives de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) devraient se tenir en novembre ou décembre 2027, a indiqué le porte-parole de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Mohamed Tlili Mnasri.

Dans une déclaration accordée à l'Agence Tunis Afrique Presse, en marge d'une réunion du Conseil de l'ISIE, vendredi, le porte-parole a souligné que les élections législatives de 2027 constituent une échéance électorale connue à l'avance puisque le mandat parlementaire actuel arrive à son terme en mars 2027. Les préparatifs pour l'organisation de ce scrutin seront engagés sur cette base, a-t-il précisé.

S'agissant des élections municipales, le porte-parole de l'ISIE a indiqué que les délais permettent encore de les organiser avant mars 2027. Leur organisation reste, toutefois, tributaire d'une décision politique; le scrutin pouvant être organisé dès la convocation des électeurs, a-t-il expliqué.

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Mnasri a affirmé que les conditions nécessaires à la tenue des élections municipales étaient réunies, notamment sur les plans juridique, logistique et humain. Il a cité, à cet égard, la mise en place du cadre législatif à travers la promulgation du décret-loi n°8 de 2023, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 sur les élections et aux référendums, et du décret-loi n°4 de 2026 relatif aux conseils municipaux. Il a, également, rappelé que ces élections se déroulent en un seul tour.

Lors de sa réunion du 5 octobre dernier, le Conseil de l'ISIE avait examiné les préparatifs des prochaines échéances électorales et autorisé la révision des décisions réglementaires, ainsi que l'approbation des comptes financiers annuels.

Le mandat de l'actuelle Assemblée des représentants du peuple s'achève en mars 2027. Les députés de cette législature avaient prêté serment en mars 2022.