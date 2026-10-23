Tunisie: Pourquoi - Horloge de la place du 14-Janvier : le poids des ans

La tour de l'horloge, implantée à la Place du 14-Janvier à Tunis, est en manque d'entretien. Cette tour, qui fut contestée par certains compatriotes dès son installation, en raison de son aspect esthétique peu attrayant, semble perdre de surcroît de sa sobre brillance.

La couleur bronze qui la domine dans sa quasi-totalité est ternie par le temps et les conditions météorologiques. Au final, la tour, qui est censée apporter une touche artistique à l'une des extrémités de l'avenue Bourguiba, ressemble plus à un gigantesque objet rouillé ! N'est-il pas temps de penser à l'esthétique urbaine de la capitale et d'intervenir pour redonner à l'artère principale de Tunis sa splendeur ?