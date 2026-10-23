Tunisie: Études en Europe - Une bourse pouvant atteindre 1 025 euros par mois pour les candidats tunisiens

Les étudiants et doctorants tunisiens souhaitant poursuivre une expérience universitaire à l'étranger disposent encore de quelques jours pour candidater au Programme national de bourses de la République slovaque. Destiné à financer des séjours d'études et de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche du pays, ce dispositif accepte les candidatures internationales jusqu'au 31 octobre 2026 à 16 heures, heure d'Europe centrale.

Financé par le ministère slovaque de l'Éducation, de la Recherche, du Développement et de la Jeunesse, le programme s'adresse notamment aux étudiants de master, aux doctorants, aux enseignants universitaires et aux chercheurs étrangers souhaitant effectuer une mobilité en Slovaquie. Les candidats tunisiens peuvent ainsi déposer leur dossier, à condition de satisfaire aux critères propres à leur catégorie.

Une bourse mensuelle pour financer le séjour

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Le programme prévoit une allocation mensuelle de 620 euros pour les étudiants de deuxième cycle universitaire, notamment au niveau master, et de 1 025,50 euros pour les doctorants. Les montants sont destinés à contribuer aux dépenses de séjour, notamment l'hébergement et l'alimentation, pendant la période de mobilité. Des montants spécifiques sont également prévus pour les enseignants et les chercheurs, selon leur statut et leur expérience professionnelle.

Il ne s'agit toutefois pas d'un financement destiné à couvrir l'intégralité d'un cursus universitaire diplômant en Slovaquie. Le dispositif soutient des séjours temporaires d'études, de recherche ou d'activités universitaires dans un établissement d'accueil.

Quelles sont les conditions pour candidater ?

Pour les étudiants, l'accès au programme est notamment réservé aux personnes inscrites dans un établissement universitaire situé hors de Slovaquie. Les candidats doivent être inscrits en master ou avoir accompli au moins deux ans et demi d'études universitaires dans un programme identique ou similaire, et être acceptés par un établissement slovaque pour une mobilité académique.

Les doctorants et les chercheurs peuvent également être éligibles selon les conditions fixées pour leur catégorie. Le dossier doit être soumis en ligne, accompagné des documents exigés, dont une lettre d'acceptation ou d'invitation de l'établissement d'accueil.

Les candidatures s'effectuent sur le portail officiel du programme



D'autres possibilités de mobilité en Europe

En parallèle, plusieurs appels Erasmus+ publiés par le Bureau national Erasmus+ Tunisie concernent des étudiants inscrits dans des universités tunisiennes précises. Ces offres ne sont donc pas automatiquement accessibles à tous les étudiants du pays.

À titre d'exemple, l'Université de Sfax a publié un appel de mobilité vers l'Université de Jaén, en Espagne, ouvert aux étudiants en licence à partir de la deuxième année et aux étudiants en master dans plusieurs domaines, dont l'ingénierie, l'informatique, les sciences expérimentales, l'administration des affaires et les sciences humaines. La date limite annoncée est le 26 octobre 2026.

Un autre appel de l'Université de Sfax concerne une mobilité à l'Université Nicolas-Copernic de Toruń, en Pologne, pour des étudiants en licence, master et doctorat dans les domaines de la géographie et du tourisme. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 27 octobre 2026.

De son côté, l'Université de Sousse propose deux bourses de mobilité vers l'Université de Perpignan, en France, destinées aux étudiants en deuxième et troisième année de licence ainsi qu'à ceux inscrits en première et deuxième année de master. La date limite de candidature est fixée au 8 novembre 2026.

Les étudiants intéressés sont invités à consulter les avis officiels de leur université et les documents associés à chaque appel afin de vérifier les spécialités admises, les pièces requises et les modalités de financement.