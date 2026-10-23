Angola: Une ministre estime qu'il est essentiel d'intégrer la dimension de genre dans la gestion de l'eau

Luanda — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion des femmes, Ana Paula do Sacramento, a estimé ce vendredi qu'il était essentiel d'intégrer la dimension de genre à toutes les étapes des projets de traitement et de gestion de l'eau, afin de garantir un accès équitable des communautés à cette ressource.

La ministre s'exprimait lors d'un panel consacré à la « Gouvernance de l'eau et citoyenneté scientifique », à l'occasion du deuxième et dernier jour de la 4e Biennale de Luanda. Elle y a souligné l'importance de la participation des hommes et des femmes à la planification et à la gestion des ressources en eau.

Selon Ana Paula do Sacramento, la définition des projets doit prendre en compte les besoins spécifiques de chacun, sa localisation géographique ainsi que les conditions d'accès aux points de collecte d'eau.

Dans ce contexte, elle a cité le Programme intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté (PIDLCP), mis en oeuvre par l'Exécutif angolais, comme l'un des instruments prioritaires pour identifier et répondre aux besoins des populations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a expliqué que ce programme est coordonné par les administrateurs municipaux, en s'appuyant sur des conseils de concertation locale au sein desquels sont définies les priorités d'intervention, en fonction des besoins propres à chaque communauté.

La ministre a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif à déployer le PIDLCP dans les municipalités, dans divers domaines, notamment à travers des projets visant à améliorer l'approvisionnement en eau des populations.

D'après la ministre, ces interventions contribuent à réduire l'effort physique et les distances à parcourir, en particulier pour les femmes et les jeunes, afin d'accéder à l'eau potable.