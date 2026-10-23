Angola: Le gouvernement lance un manuel de procédures sur les partenariats public-privé

23 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par OPF/QCB/LUZ

Luanda — Le gouvernement angolais a lancé ce vendredi, à Luanda, le Manuel de procédures pour le développement et la mise en oeuvre de projets selon le modèle des partenariats public-privé (PPP).

Ce document vise à offrir une plus grande transparence, une meilleure prévisibilité et une sécurité juridique accrue aux investisseurs et aux agents économiques.

Lors de la présentation officielle, le secrétaire d'État à l'Investissement privé, Ivan dos Santos, a indiqué qu'il s'agit d'une initiative conjointe, approuvée par un décret exécutif émanant des Ministères de la Planification et des Finances.

Selon le responsable gouvernemental, cet instrument a été conçu pour répondre aux besoins importants du pays en matière d'infrastructures, dans des secteurs vitaux tels que l'énergie, l'eau, la santé et l'éducation, alors même que le continent africain fait face à un déficit en infrastructures estimé entre 140 et 160 milliards de dollars.

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Pour illustrer l'ampleur des défis en Angola, Ivan dos Santos a mis en avant les initiatives du « plan directeur » (Master Plan) pour le corridor de Lobito, évaluées à environ 12 milliards de dollars.

Il a expliqué que le modèle de PPP a vocation à compléter l'investissement de l'État et à libérer des ressources publiques au profit de secteurs sociaux prioritaires.

Le responsable a également clarifié la distinction entre privatisation et PPP, soulignant que, tandis que la privatisation implique le transfert définitif d'un actif de l'État vers le secteur privé, le partenariat repose sur la concession temporaire de la gestion de cet actif, qui revient à l'État au terme du contrat.

Concernant la structuration et la transparence du cycle des projets, le responsable a précisé que le nouveau manuel définit quatre étapes fondamentales dans le cycle de vie des PPP : l'identification du projet ; la structuration et l'évaluation (appuyées par des études de pré-faisabilité et de faisabilité) ; l'appel d'offres et la publication ; ainsi que la gestion et le suivi, assurés via le Portail des PPP récemment mis en place.

Ivan dos Santos a invité les différents départements ministériels, qui comptent plus de 3 000 projets dans leur portefeuille au titre du Programme d'Investissement Public (PIP), à soumettre leurs propositions en se conformant aux orientations énoncées dans ce manuel.

Il a par ailleurs appelé le secteur privé et les banques commerciales à participer activement au financement et au développement du pays.

Ce document pédagogique est accessible au public sur les sites institutionnels et les réseaux sociaux du Ministère du Plan.

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