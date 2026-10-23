Angola: Azule Energy signe un accord visant à rapprocher les universités et l'industrie

Luanda — Un protocole d'accord visant à promouvoir des programmes de mentorat, des conférences techniques et un rapprochement accru entre le monde universitaire et l'industrie énergétique a été signé jeudi à Luanda par la société pétrolière Azule Energy et quatre établissements d'enseignement supérieur.

Selon un communiqué de presse de ladite entreprise, transmis ce vendredi à l'ANGOP, il s'agit des universités Agostinho Neto (UAN), Catholique d'Angola (UCAN), Jean Piaget d'Angola et de l'Institut supérieur polytechnique des technologies et des sciences (ISPTEC).

Le document souligne que cette initiative s'inscrit dans la stratégie de la société pétrolière visant à renforcer les liens entre l'enseignement supérieur et l'industrie, par la promotion d'opportunités de développement académique et professionnel dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM).

Il met en avant que ces domaines sont considérés comme essentiels pour l'avenir du secteur énergétique et pour le progrès durable de l'Angola.

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Selon le communiqué, les étudiants sélectionnés auront accès à des programmes de mentorat animés par des professionnels expérimentés d'Azule Energy, à des conférences techniques périodiques, à des sessions de partage des connaissances et à d'autres initiatives visant à développer leurs aptitudes et leurs compétences.

« Ces partenariats constituent une nouvelle étape dans la vision d'Azule Energy, qui consiste à contribuer à la formation de talents locaux hautement qualifiés, à renforcer l'employabilité et à soutenir la constitution d'une main-d'oeuvre prête à répondre aux besoins futurs du marché », peut-on lire.

Selon le communiqué, le directeur général d'Azule Energy, Joseph Murphy, estime que ce protocole d'accord marque la consolidation d'un travail entamé en 2024 dans le cadre du programme « Azule na Minha Universidade ».

Pour le directeur, cette initiative favorise un dialogue permanent entre l'entreprise et les établissements d'enseignement supérieur en Angola, à travers des conférences techniques, le partage d'expériences et des actions de développement académique.

Joseph Murphy souligne également que ces partenariats visent à créer des opportunités significatives pour les étudiants grâce au mentorat, à l'implication technique, au partage des connaissances et à la mise en contact avec la réalité du secteur énergétique.

« Miser sur l'éducation et les jeunes talents, c'est investir dans l'avenir de l'Angola », souligne le directeur national dans la note.

Azule Energy est le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz en Angola et l'une des principales entreprises énergétiques du pays.

Avec une production estimée à environ 210 000 barils de pétrole par jour, Azule Energy exploite 11 blocs pétroliers, cinq unités FPSO et détient des participations dans 18 licences. EH/ASS/LUZ