Angola: Polícia regista mais de 100 violações de fronteiras

Dundo — Cento e 53 casos de violação de fronteiras foram registados pela Polícia Nacional (PN), na província da Lunda-Norte, no período de 13 a 20 deste mês, envolvendo 781 cidadãos da República Democrática do Congo (RDC).

Os indivíduos em causa, foram detidos, na tentativa de entrada ilegal a Angola pelos postos fronteiriços de Lola, Nzovo, Ex-TGFA, Sandumba, Cambamba, Muaquesse, Txumo, Chimeia, Tchicolongo, Furtuna e Marcos-16, 21, 24, 25, 28 e 31, nos municípios de Luremo, Camaxilo, Lóvua, Chitato, Dundo, Cambulo e Canzar.

A informação consta do informe da situação de segurança pública do Comando Provincial da Polícia Nacional, enviado hoje à ANGOP, que dá conta que os implicados, incluindo 100 crianças, foram já expatriados para a RDC.

Conforme o documento, no domínio do combate à criminalidade, foram apreendidas 120 pedras de diamantes, 220 quilogramas de estupefaciente e vários equipamentos utilizados na exploração ilícita de minerais estratégicos por cidadãos do Congo Democrático e angolanos, em várias zonas diamantíferas da província.

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A nota realça ainda a apreensão de dois mil e 925 litros de combustíveis diversos, nos municípios de Xá-muteba, Cafunfo, Lóvua, Lucapa, Dundo e Cuílo, que tinham como destino a RDC, no âmbito do contrabando.

As violações de fronteiras e o descaminho de combustíveis têm sido frequentes na Lunda-Norte, envolvendo maioritariamente cidadãos da RDC, que tencionam se instalar em Angola por via de tráficos.

Semanalmente a Polícia Nacional em colaboração com a 6.ª e 7.ª Unidades de Guarda Fronteiras da província, frustram mais de 100 casos de contrabando de combustíveis e igual número de violações fronteiriças.NC/DP