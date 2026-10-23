Angola: Le Ministère de la Santé met à disposition plus de 24 millions de doses pour la campagne de vaccination

Luanda — Plus de 24 millions de doses de vaccins contre la poliomyélite, la rougeole, la rubéole et la fièvre jaune sont disponibles pour la campagne nationale de vaccination, lancée ce vendredi à Luanda, a annoncé la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

La ministre s'exprimait lors de la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination, qui s'est déroulée au pavillon polyvalent de Kilamba, sous la houlette de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

Lors de cet événement, la ministre a assuré que les vaccins contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole seraient distribués sur l'ensemble du territoire national.

Elle a précisé que le vaccin injectable contre la poliomyélite serait administré dans 52 municipalités à haut risque, tandis que le vaccin contre la fièvre jaune concernerait Luanda, Icolo et Bengo.

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Selon Sílvia Lutucuta, le Ministère de la Santé assurera la coordination technique et la supervision permanente des équipes sur le terrain, afin de permettre la résolution immédiate des éventuelles difficultés et la réalisation des objectifs fixés dans chaque municipalité.

Il incombera aux autorités locales de mettre en oeuvre la campagne, avec la participation active des communautés.

La ministre a souligné que, malgré l'importance de cette initiative, la protection durable des enfants dépend également de la vaccination systématique dans les établissements de santé.

Elle a également souligné que le maintien d'une couverture vaccinale élevée dans toutes les communes est essentiel pour briser les cycles épidémiques et garantir que tous les enfants, quel que soit leur lieu de résidence, aient accès à la vaccination.

Sílvia Lutucuta a souligné la portée symbolique du lancement de la campagne à la veille de la Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, célébrée le 24 octobre, et a rappelé que, depuis 1988, les cas de cette maladie ont diminué de 99 % à l'échelle mondiale.

Elle a ajouté qu'en 2020, la Région africaine a été déclarée exempte de poliovirus sauvage, une avancée à laquelle l'Angola a également contribué.

Dans ce contexte, elle a appelé les gouvernements provinciaux, les administrations municipales, les professionnels de santé et les organisations communautaires à s'impliquer afin de garantir que les équipes puissent se rendre dans tous les quartiers et tous les villages.

La ministre a demandé aux parents et tuteurs d'emmener leurs enfants au centre de vaccination le plus proche, même s'ils ont déjà été vaccinés auparavant, en soulignant que la vaccination est gratuite, sûre et qu'elle sauve des vies.

En matière de politique de vaccination, Sílvia Lutucuta a affirmé que le financement des vaccins par le budget général de l'État témoigne de l'engagement constant du gouvernement en faveur de la prévention des maladies.

La responsable a indiqué que le calendrier national de vaccination était passé de cinq vaccins en 1979 à 13 en 2016.

Elle a ajouté qu'en moins d'une décennie, le nombre d'établissements de santé dotés d'une chaîne du froid était passé de 1 508 à 2 244, tandis que le réseau avait été renforcé par l'installation de 550 équipements solaires de dernière génération, destinés à améliorer la conservation des vaccins et à faciliter la vaccination dans les zones les plus reculées du pays.

Sílvia Lutucuta a également indiqué que les difficultés d'approvisionnement en vaccins avaient été surmontées, dans un contexte de forte demande internationale.

Elle a estimé que le succès de la campagne dépendait de l'engagement de tous et a souligné que chaque enfant vacciné représentait une vie protégée, une famille plus en sécurité et une contribution au développement de l'Angola.

« Protéger nos enfants aujourd'hui, c'est construire une génération en bonne santé », a-t-elle déclaré. MGM/ART/LUZ