Angola: L'Angola et le Cap-Vert envisagent de renforcer leur coopération parlementaire

Luanda — Le renforcement de la coopération parlementaire entre l'Angola et le Cap-Vert ainsi que la reprise de la liaison aérienne directe entre Luanda et Praia ont été au coeur de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, et l'ambassadeur cap-verdien, Júlio Morais.

S'adressant à la presse, le diplomate a expliqué que cette audience avait pour but de présenter ses salutations de courtoisie au président de l'Assemblée nationale et de lui souhaiter plein succès dans l'exercice de ses fonctions.

Cette rencontre faisait suite à la visite en Angola de la présidente de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, Janira Almada, qui avait participé, en juillet dernier, à la 14e Assemblée parlementaire de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Selon Júlio Morais, les parties ont également échangé leurs points de vue sur une éventuelle visite officielle du président de l'Assemblée nationale angolaise au Cap-Vert, prévue en principe pour le premier trimestre 2027.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce déplacement pourrait contribuer à rehausser le niveau des relations entre les deux parlements, dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.

L'ambassadeur a jugé positives les perspectives d'approfondissement des relations bilatérales, notamment avec le début d'un nouveau cycle politico-institutionnel au Cap-Vert, marqué par l'entrée en fonction du gouvernement de la neuvième législature.

Liaison aérienne

Sur le plan économique, Júlio Morais a souligné que le rétablissement de la liaison aérienne directe entre Luanda et Praia -- interrompue depuis plusieurs années -- constituerait un levier important pour dynamiser les relations bilatérales et créer de nouvelles opportunités d'affaires.

L'ambassadeur a exprimé l'espoir que les vols reprennent entre la fin de l'année en cours et les premiers mois de 2027, précisant que les détails commerciaux de l'opération seraient prochainement communiqués.

Il a indiqué que le modèle à l'étude prévoit des vols entre Luanda et Praia avec une escale à Dakar, soit à l'aller, soit au retour.

Toutefois, il a précisé que la fréquence des vols et les tarifs n'ont pas encore été fixés, les études de faisabilité étant en phase finale.

Selon l'ambassadeur, l'absence de liaisons aériennes et maritimes constitue l'un des facteurs entravant les échanges commerciaux entre l'Angola et le Cap-Vert, et ce, malgré une coopération active dans les domaines technique et institutionnel, ainsi que dans les secteurs des entreprises et du tourisme.

Investissement et tourisme

Júlio Morais a également évoqué la consolidation des investissements angolais au Cap-Vert, notamment dans les secteurs bancaire, des télécommunications et des hydrocarbures.

Le diplomate a par ailleurs mentionné l'acquisition de biens immobiliers par des citoyens angolais dans l'archipel -- en particulier sur les îles à vocation touristique -- ainsi que l'augmentation du nombre de touristes angolais visitant son pays.

Selon lui, la reprise des liaisons aériennes pourrait amplifier cette dynamique, stimuler le marché et favoriser de nouvelles opportunités d'investissement.

L'exemption de visa pour les séjours allant jusqu'à 90 jours constitue également un facteur favorable à la mobilité entre les deux pays et au renforcement des relations bilatérales, a-t-il estimé.

Culture et coopération

La culture a également été désignée par l'ambassadeur comme l'un des principaux vecteurs de rapprochement entre les deux peuples, unis par des affinités historiques et culturelles ainsi que par une relation de fraternité séculaire.

Bien que l'Angola et le Cap-Vert se situent dans des sous-régions différentes, Júlio Morais estime que les deux pays présentent des complémentarités qui pourraient être mieux exploitées, notamment dans les domaines agro-industriel, culturel et de la coopération technique.

Le diplomate a affirmé que les agents techniques et les entreprises continuaient à nouer des partenariats et à renforcer leur coopération, même en l'absence de liaison aérienne directe, avec des résultats concrets.

Parmi les initiatives en projet, il a mis en avant la création de la Maison de la Culture du Cap-Vert en Angola, un projet qui, selon lui, enregistre des avancées significatives. LDN/ART/LUZ