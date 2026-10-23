Angola: L'ONU préconise un renforcement des investissements dans la vaccination des enfants

Luanda — La Coordinatrice résidente des Nations Unies en Angola, Amanda Khozi Mukwashi, a plaidé ce vendredi à Luanda pour un renforcement des investissements nationaux dans les services de vaccination et pour une disponibilité permanente des vaccins dans les centres de santé, afin de garantir que tous les enfants soient immunisés au bon moment.

S'exprimant lors du lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite, la responsable a mis en avant trois priorités pour consolider les progrès en matière d'immunisation : intégrer la vaccination aux soins de santé primaires, accroître les investissements nationaux et utiliser des données fiables pour identifier les enfants n'ayant pas encore reçu leurs vaccins.

Amanda Mukwashi a souligné qu'aucune communauté ne doit être laissée pour compte et que l'accès à la vaccination doit être garanti à tous les enfants, quel que soit leur lieu de résidence.

La responsable a félicité le gouvernement angolais pour son rôle moteur dans cette campagne et a insisté sur l'importance de la mobilisation des autorités, des professionnels de santé, des leaders communautaires et des partenaires internationaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon elle, la vaccination ne se résume pas à des chiffres ; c'est un moyen de protéger des vies, de promouvoir la santé des enfants et de contribuer au développement de l'Angola.

À cette occasion, elle a appelé les parents et les tuteurs à se rendre dans les centres de vaccination avec leurs enfants et à veiller à ce que les carnets de vaccination soient tenus à jour.

Par ailleurs, la responsable a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à poursuivre leur collaboration avec le gouvernement angolais pour protéger la santé des enfants, afin que chacun d'entre eux ait la possibilité de grandir en bonne santé, en toute sécurité et dans la dignité.

De son côté, le vice-gouverneur chargé du secteur social, Manuel Gonçalves, a souligné que la vaccination constitue l'une des mesures de santé publique les plus efficaces ; elle est fondamentale pour prévenir les maladies, éviter les complications, réduire la mortalité infantile et protéger les communautés.

À cet égard, il a affirmé que la réussite de la campagne exige l'implication des institutions publiques, des professionnels de santé, des familles, des églises, des autorités traditionnelles et des partenaires au développement.

Dans cette optique, il a indiqué que le gouvernement provincial de Luanda (GPL) se tient pleinement prêt à travailler en étroite coordination avec le ministère de la Santé et les autres parties prenantes, en mobilisant des ressources humaines afin d'atteindre les objectifs fixés pour la province.

Il a appelé les familles et les responsables des enfants à réserver un bon accueil aux équipes de vaccination et à emmener les enfants dans les centres fixes ou auprès des équipes mobiles, en gardant à l'esprit que se faire vacciner est un acte d'amour, de responsabilité et de protection de la vie.