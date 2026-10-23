Sénégal: Fatick - 123 candidats à l'émigration clandestine interceptés au large de Bassoul

Fatick — Des agents forestiers mis à la disposition de l'Aire marine protégé (AMP) de Gandoul, dans la région de Fatick (centre-ouest), ont intercepté, dans la nuit de jeudi à vendredi, 123 candidats à l'émigration irrégulière au large de Bassoul, une des îles du Delta du Saloum, avec l'appui d'éléments de la gendarmerie, a appris l'APS de source sécuritaire.

L'opération a permis dans un premier temps d'interpeller 21 personnes trouvées dans une pirogue en compagnie de leur passeur présumé, rapporte la même source.

Les agents forestiers ont ensuite été appuyés par des éléments de la Brigade territoriale de la gendarmerie de Foundiougne et des éléments de la Marine nationale stationnés à Djirnda.

Ce renfort s'est traduit par une autre patrouille fluviale conjointe ayant conduit à l'interpellation de 102 autres candidats à l'émigration, découverts abandonnés sur une île au large de Bassoul, manifestement en attente d'embarquement.

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Au total, 123 personnes ont été interpellées à l'issue de ces opérations, à savoir 69 de nationalité sénégalaise contre 54 ressortissants guinéens, indique la même source, précisant que 9 femmes, 7 enfants et 17 mineurs figurent aussi parmi les personnes interpellées.

Elles ont été conduites à la Brigade territoriale de Foundiougne pour identification complète et les besoins de l'enquête.

La pirogue et un moteur hors-bord de 15 CV ont été mis à la disposition de ladite Brigade.