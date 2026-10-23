Sénégal: Homologation des médicaments - L'ARP fait le pari de la dématérialisation des procédures

Dakar — La dématérialisation des procédures d'homologation des médicaments et autres produits de santé devrait permettre de renforcer la transparence, la traçabilité et l'efficacité de la régulation pharmaceutique au Sénégal, a indiqué vendredi la directrice de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, docteur Ndèye Maguette Ndiaye Ndom.

"La plateforme numérique que nous lançons aujourd'hui transforme radicalement nos méthodes de travail", a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de lancement officiel de la plateforme numérique de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP).

Elle a souligné que l'homologation constitue un mécanisme essentiel de protection de la santé des populations, estimant qu'elle ne saurait être réduite à une simple formalité administrative.

Grâce à ce dispositif, le dépôt des dossiers au format CTD (document technique commun) et leur instruction s'effectueront sur un portail unique. Chaque étape de la procédure sera tracée, les décisions documentées et les délais de traitement mesurables, a-t-elle expliqué.

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La plateforme permettra également d'appliquer les mêmes critères d'évaluation aux producteurs locaux et aux importateurs, ainsi qu'aux entreprises pharmaceutiques nationales et internationales.

Selon la représentante du ministre, le module d'homologation constitue le socle d'un système d'information intégré de régulation pharmaceutique.

Il doit notamment faciliter l'interconnexion avec les procédures relatives à l'importation, aux essais cliniques, à l'octroi des licences, à la libération des lots et à la pharmacovigilance.

La directrice générale de l'ARP, docteur Aïssatou Sougou, a indiqué que les opérateurs pourront désormais soumettre leurs dossiers en ligne et suivre leur évolution, tandis que l'agence disposera d'une meilleure traçabilité des procédures.

Elle a toutefois relevé que la modernisation des outils doit s'accompagner d'une transformation des méthodes de travail, d'une responsabilisation accrue des équipes et d'une culture de la performance.

Cette initiative constitue une étape dans l'ambition de l'ARP de digitaliser progressivement l'ensemble de ses fonctions réglementaires, a-t-elle ajouté.

Selon Le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, docteur Mbaye Aw, la dématérialisation des procédures d'homologation dépasse le cadre d'une simple innovation technologique.

Elle représente, selon lui, une avancée dans le renforcement de la confiance entre le médicament et le patient, tout en contribuant à améliorer l'efficacité et la crédibilité du système réglementaire pharmaceutique.

Mbaye Aw a également souligné que cette modernisation doit permettre de consolider les exigences de qualité, de sécurité et d'efficacité qui fondent l'autorisation de mise sur le marché des médicaments.