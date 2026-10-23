Sénégal: SONACOS - Diourbel vise une collecte de 50 000 tonnes d'arachide sur l'objectif national de 250 000 tonnes (DG)

23 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tawfex — La région de Diourbel (centre) devrait contribuer à hauteur de 40 000 à 50 000 tonnes à l'objectif national de collecte de 250 000 tonnes de graines d'arachide fixé par la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), a indiqué, vendredi, son directeur général, Cheikh Ahmed Tidiane Guèye.

"À Diourbel, nous avons un objectif d'environ 40 000 à 45 000 tonnes, pouvant atteindre 50 000 tonnes, afin de contribuer à l'objectif national de 250 000 tonnes pour cette campagne", a-t-il déclaré.

Cheikh Ahmed Tidiane Guèye s'exprimait en marge des activités de la campagne d'Octobre rose au poste de santé de Tawfex, à Diourbel.

"Nous avons émis le souhait de collecter 250 000 tonnes de graines pour booster la transformation locale", a-t-il ajouté, soulignant que l'entreprise envisage également de diversifier ses produits et de promouvoir l'innovation technologique afin de contribuer au développement de l'industrie locale et nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Guèye a indiqué, par ailleurs, que 446 femmes avaient déjà bénéficié d'un dépistage, hors région de Diourbel, pour un objectif annuel de 500 femmes.

Il a également évoqué l'appui de la SONACOS à l'éducation, notamment à l'école élémentaire cité SEIB, où 5 000 cahiers ont été remis aux élèves, sur un total d'environ 10 000 distribués dans le cadre de la campagne de dotation en fournitures scolaires.

L'entreprise avait auparavant contribué à la réfection de cet établissement en juin.

Abordant la situation de l'équipe de football de la SONACOS, reléguée en deuxième division, il a réaffirmé la volonté de la direction de l'accompagner pour lui permettre de se relever.

S'agissant du climat social, le directeur général a assuré que des discussions se poursuivent avec les syndicalistes et les délégués du personnel en vue de trouver des solutions aux difficultés internes, estimant que la société demeure "stable".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.