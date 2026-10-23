Sénégal: SONACOS - Diourbel vise une collecte de 50 000 tonnes d'arachide sur l'objectif national de 250 000 tonnes (DG)

Tawfex — La région de Diourbel (centre) devrait contribuer à hauteur de 40 000 à 50 000 tonnes à l'objectif national de collecte de 250 000 tonnes de graines d'arachide fixé par la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), a indiqué, vendredi, son directeur général, Cheikh Ahmed Tidiane Guèye.

"À Diourbel, nous avons un objectif d'environ 40 000 à 45 000 tonnes, pouvant atteindre 50 000 tonnes, afin de contribuer à l'objectif national de 250 000 tonnes pour cette campagne", a-t-il déclaré.

Cheikh Ahmed Tidiane Guèye s'exprimait en marge des activités de la campagne d'Octobre rose au poste de santé de Tawfex, à Diourbel.

"Nous avons émis le souhait de collecter 250 000 tonnes de graines pour booster la transformation locale", a-t-il ajouté, soulignant que l'entreprise envisage également de diversifier ses produits et de promouvoir l'innovation technologique afin de contribuer au développement de l'industrie locale et nationale.

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M. Guèye a indiqué, par ailleurs, que 446 femmes avaient déjà bénéficié d'un dépistage, hors région de Diourbel, pour un objectif annuel de 500 femmes.

Il a également évoqué l'appui de la SONACOS à l'éducation, notamment à l'école élémentaire cité SEIB, où 5 000 cahiers ont été remis aux élèves, sur un total d'environ 10 000 distribués dans le cadre de la campagne de dotation en fournitures scolaires.

L'entreprise avait auparavant contribué à la réfection de cet établissement en juin.

Abordant la situation de l'équipe de football de la SONACOS, reléguée en deuxième division, il a réaffirmé la volonté de la direction de l'accompagner pour lui permettre de se relever.

S'agissant du climat social, le directeur général a assuré que des discussions se poursuivent avec les syndicalistes et les délégués du personnel en vue de trouver des solutions aux difficultés internes, estimant que la société demeure "stable".