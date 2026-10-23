Sénégal: JOJ 2026 - Bassirou Diomaye Faye remet le drapeau national à la délégation sénégalaise

Dakar — Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, va remettre le drapeau national à la délégation du Sénégal aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, samedi, au centre aéré de Guéréo, dans la région de Thiès (ouest) annonce le ministère des Sports dans un communiqué.

Les 136 athlètes devant représenter le Sénégal aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont rejoint, jeudi matin, leur camp de base à Guéréo, selon le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS).

Les athlètes du "Team Sénégal" sont partis du stade Léopold Sedar Senghor pour le centre de Guéréo, un complexe sportif situé à 14 km de Popenguine, dans la région de Thiès.

Il dispose d'un complexe d'habitat d'une vingtaine de chambres, d'une pelouse en gazon naturel et des salles de cours, de musculation et de massage, ainsi que d'un terrain de football et de basketball.

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Le groupe du Sénégal va y prendre ses quartiers plutôt que de loger au village olympique du campus de l'Université Amadou Makhtar Mbow.

Les 136 athlètes devant représenter le Sénégal seront en lice dans 23 disciplines.

Ils sont inscrits en escrime, natation, rugby à 7 (garçons et filles), beach handball (garçons et filles), futsal (garçons et filles), baseball 5, beach wrestling, basketball 3x3 et volleyball de plage.

Ils vont également concourir en taekwondo, wushu, danse, boxe, athlétisme, aviron, gymnastique, tennis de table, équitation, judo, triathlon, badminton et voile.

L'aviron et l'équitation sont, chacun, représentés par un athlète.

Avec 24 athlètes (12 garçons et 12 filles), le rugby compte le plus grand nombre de représentants, suivi du futsal (10 garçons et 10 filles) et du beach handball (10 garçons et 10 filles).

Les Jeux olympiques de la jeunesse 2026, les premiers à se tenir en Afrique, réuniront environ 2 700 athlètes, pour plus de vingt disciplines en lice, selon le comité d'organisation.

- Voici la liste des athlètes sénégalais retenus pour les JOJ 2026

- Wushu : Woraye Ndiaye, Mayib Amar

- Boxe : Mame Ch. Ibrahima Fall Faye, Khadidiatou Boiro, Soda Fayz

- Danse : Suzanne Touré, Sény Diémé

- Athlétisme : Maguette Gaye Ndiaye, Djibril Ndiaye, Sokhna Fatou Touré

- Beach volley : Fatou Thiam, Nafi Segnane, Mouhamed M Sidibé, Souleymane Seck, Cissé Thiam

- Cyclisme : Abdou Ngom, Ibrahima Gaye, Adja Fatta Faye, Rokhaya Ngingue

- Taekwondo : Marie Sarr, Aïda Touré, Ameth Diop, Ibrahima Diop, Ibrahima Bèye

- Baseball : Yacine Dione, Ndèye Ba, Ndèye Fatou Ngom, Haby Diak, El Hadji Moussa Diagne, Pape Bouba Diouf, Alassane Diallo, Babacar Diouf

- Basketball 3x3 : Néné Sira Diallo, Fatou Ndiaye, Fatou Birame Diop, Bintou Bangoura, Clovice Frédéric Mané, Ibrahima Ndiaye, Sacoura Diop, Pape Mamadou Cissé

- Lutte : Ndèye Khady Anna Diatta, Elisabeth Diatta, Mery Manga, Elisabeth Ebedo Diatta, Ibrahima Sarr, Babacar Mbaye, Maguette Diop, Ablaye Diouf

- Beach handball :

- Filles : Mbayang Diallo, Bineta Ba, Mariama Diaw, Mame Coumba Diop,

Awa Bousso Ba, Latdara Ndoye, Aïta Ndiaye, Oumou Diop, Fama Mar, Fatimata Boucar Sow

- Garçons : Serigne B Diop, Mamour Diop, Mamadou Sonko, Balla Moussa Sall, Amadou Ndiaye, Mouhamed Sidibé, Saliou Diop, Abdourahamane Diop, Mouhamed Thiam, Waly Thiaw

- Rugby à 7 :

- Filles : Binta Kébé, Binta Cissé, Ndèye Aida Diallo, Maimouna Moubara Bodian, Ami Collé Loh, Binta Diallo, Ndèye Mariéma Diène, Adji Maimouna Diène, Marie Danfakha, Yaye Binta Gaye, Awa Diao, Fatou Sarr

- Garçons : Seydina Limamou Laye Ndiaye, El Hadji Mouhamadou M Ngning, Mamadou Laye Ndoye, Babacar Camara, Mbagnick Gningue, Mouhamed Touré, Mouhamed Diop, Abdou Aziz Touré, Bocar Junior Diallo, Ylan Vicomte, Mouhamadou Lamine Seck, Ameth Seck

- Escrime : Tening Diallo, Marième Sow, Ndèye Mané, Adama F. D. Faye, Djibril Guèye, Abdourahmane Marième Sy, Ma Diop Diop

- Natation : Seyni Faguèye Ndiaye, Sokhna Faty Ndiaye, Marta Alodia Biagini,

Matteo Biagini, Nael Lamine Voisin, Mouhamadou Rassoul Lèye

-Futsal :

- Filles : Awa Baldé, Absa Diagne, Mbène Diop, Diarra Diène, Maïmouna Sall, Marème Niang, Mariama Faty, Ndèye Khady Barro, Mariama Sidibé, Maman Coumba Gningue Diouf

- Garçons : Adama Ndao, Mouhamed Nging, Saliou Diouf, Mamadou Diagne, El Hadji Gomis, Assane Sarr, Saliou Camara, Daouda Niang, Mouhamed Lamine Diakhaté, Mamadou Sadio Ba

-Voile : Ousmane Thioune

-Aviron : Diadou Cissé, El H. Malick Lo

- Gymnastique : Mariétou Dial, Mamadou Sow

- Tennis de table : Marième Diallo, Amador Demba Coulibaly Ferrer

- Équitation : Eden Kazoum

- Judo : Matar Diop, Aïcha Diop

- Triathlon : Coura Sall, Ousmane Thiaw

- Badminton : Maryame Cissé, Cheikh Ahmadou B Diagne