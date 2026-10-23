Sénégal: Le jury du Prix national de Droits de l'homme privilégiera les actions 'concrètes' et leur impact

Le jury de la deuxième édition du Prix national des Droits de l'homme privilégiera les actions "concrètes" et leur impact dans l'évaluation des candidatures, plutôt que la seule notoriété des personnes ou des organisations candidates, a déclaré, vendredi, son président, le professeur Abdoullah Cissé.

"Nous allons nous baser sur les actions et les impacts, pas forcément sur la popularité", a-t-il indiqué, insistant sur les principes d'indépendance, d'impartialité, de confidentialité et de collégialité devant guider l'examen des candidatures.

Il participait à la cérémonie d'installation des membres du jury, au siège de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), à Dakar.

Pr Cissé a préconisé le maintien des acquis méthodologiques de la première édition, tout en procédant aux ajustements nécessaires pour tenir compte des spécificités du thème de cette année.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Il s'agit notamment de disposer d'une grille d'évaluation partagée, de procéder à une appréciation individuelle des dossiers, puis à une consolidation rigoureuse des résultats et à une délibération collective documentée", a-t-il rappelé.

La deuxième édition du Prix national des droits de l'homme est consacrée à la consolidation des droits des personnes handicapées au Sénégal, sous le thème "Un engagement national pour l'égalité, la dignité et l'inclusion".

Au cours de la cérémonie, la présidente de la CNDH, Amsatou Sow Sidibé, a indiqué que cette initiative vise à "reconnaître et à encourager les personnes physiques, les organisations de la société civile et les organisations communautaires qui contribuent à la défense et à la promotion des droits humains, souvent dans l'ombre et au prix de lourds sacrifices".

Elle a souligné que le prix ambitionne de valoriser les engagements exemplaires en faveur de la prévention des violations des droits humains, de la protection des personnes et de la promotion de leurs droits.

Mme Sidibé a également exprimé sa volonté de faire de cette distinction un rendez-vous durable, organisé chaque année autour de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée le 10 décembre.

Des prix spéciaux de reconnaissance sont également prévus pour des personnalités dont les contributions à la cause des droits humains sont remarquables.

Le jury, composé de sept membres, est présidé par le professeur Abdoullah Cissé, agrégé des facultés de droit et professeur titulaire des universités. La magistrate Aïssé Gassama Tall, directrice générale de la Protection judiciaire et sociale, en assure la vice-présidence.

Les cinq autres membres sont Cheikh Saad-Bouh Diouf, conseiller du président de la République chargé des questions du handicap, Alassane Ndiaye, magistrat et conseiller spécial du Premier ministre, Julien Ngan Ndour, magistrat et directeur des droits humains au ministère de la Justice.

Fatouma Diallo, directrice exécutive du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels et présidente du Comité des Nations unies pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille, ainsi que Seynabou Mbaye, présidente du Conseil sénégalais des femmes (COSEF) sont membres du jury de la deuxième édition du Prix national des droits de l'homme.

La remise des distinctions est prévue en décembre prochain, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, indiquent les organisateurs.