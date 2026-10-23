Sénégal: Quatre-vingt-dix jeunes de Ngaye Mékhé et Ngogom outillés dans l'élaboration de projets entrepreneuriaux

Tivaouane — Quelque 90 jeunes de Ngaye Mékhé et Ngogom dans le département de Tivaouane ont été outillés à transformer leurs idées en projets entrepreneuriaux adaptés aux réalités locales, à travers un hackathon territorial mobile organisée dans ces deux localités par une structure spécialisée.

Ce hackathon territorial mobile a lieu dans la période du 14 mai au 3 octobre sur l'initiative du cabinet de conseil et de coaching Optimum Resilience Territorial (OptiReT).

"cette initiative vise à encourager les jeunes à concevoir des projets structurés adossés aux potentialités de leurs territoires et en proposant des réponses aux défis économiques et sociaux de leurs communautés", a dit Mohamed Lome directeur général dudit cabinet de conseil.

À Ngaye Mékhé, 32 jeunes ont participé, du 14 au 16 mai, à la première édition. La deuxième édition du hackathon, du 1er au 3 octobre, a réuni à Ngogom, 58 jeunes.

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Cette démarche a permis aux jeunes de confronter leurs idées aux réalités de leur environnement et de mieux appréhender les exigences de la conception d'un projet, liées notamment à la pertinence, à la faisabilité et aux perspectives de développement.

Les deux équipes lauréates de chacune des deux localités ont partagé une enveloppe de 600 000 francs CFA.

Le premier prix est doté de 300 000 francs CFA, le deuxième de 200 000 francs CFA et le troisième de 100 000 francs CFA.

À travers le Hackathon territorial mobile et son dispositif d'incubation, le cabinet entend rapprocher l'accompagnement entrepreneurial des collectivités territoriales, en valorisant les compétences locales et en encourageant l'émergence de projets répondant aux besoins des communautés.

Le programme bénéficie du soutien de plusieurs partenaires institutionnels, dont le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, le Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT), la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), l'Office national de formation professionnelle (ONFP) et la Caisse des dépôts et consignations.

Des établissements d'enseignement supérieur, dont l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB), contribuent également à cette dynamique.