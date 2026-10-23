Sénégal: Cancers du sein et du col de l'utérus - La SONACOS va atteindre son objectif de dépister 500 femmes (DG)

Tawfex — Quelque 446 femmes de différentes régions du pays ont déjà bénéficié d'un dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus dans le cadre de la campagne menée par la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), qui ambitionne de dépasser son objectif annuel de 500 femmes, a annoncé vendredi son directeur général, Cheikh Ahmed Tidiane Guèye.

"Nous sommes aujourd'hui au poste de santé de Tawfex, à Diourbel, pour terminer notre campagne d'octobre", a-t-il déclaré, précisant que cette initiative a été menée dans plusieurs postes de santé des régions où la société est implantée.

M. Guèye a indiqué que le bilan de 446 femmes dépistées ne prend pas encore en compte les résultats de l'étape de Diourbel.

"À la fin de cette journée, on sera à plus de 500. On va atteindre très largement notre objectif", a-t-il assuré, se disant confiant quant au dépassement de la cible annuelle.

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À travers cette campagne, la SONACOS entend contribuer à la sensibilisation des femmes à l'importance du dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus, ainsi qu'à la prévention de ces maladies.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) de la SONACOS, qui entend renforcer ses actions en faveur de la santé et du bien-être des populations des zones où elle est implantée.

À l'issue de l'activité, le directeur général de la société a également procédé à une remise de fournitures scolaires aux élèves de l'école Cité SEIB de la SONACOS, à Diourbel.

L'entreprise entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage et au renforcement de la solidarité au sein des communautés bénéficiaires.