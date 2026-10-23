Sénégal: Signature d'un protocole d'accord entre la SENTER et la Gendarmerie nationale pour la sécurisation des infrastructures du TER

Dakar — La Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional (SENTER) et la Gendarmerie nationale ont signé, vendredi, un protocole d'accord relatif à la sécurisation des personnes, des biens et des infrastructures du Train express régional (TER), a constaté l'APS.

Ce partenariat vise notamment à renforcer les capacités opérationnelles des éléments de la Légion de gendarmerie des transports ferroviaires, chargée notamment de la surveillance des emprises ferroviaires, de la prévention des atteintes à la sécurité des voyageurs et de la protection des installations du TER.

"Notre coopération repose sur la complémentarité de nos compétences et sur un objectif partagé : offrir aux populations un service ferroviaire sûr, fiable et performant", a déclaré le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, le général de division Martin Faye.

"La sécurité doit être visible, mais aussi ressentie. Elle doit inspirer confiance, garantir l'ordre et préserver les droits ainsi que la dignité des personnes", a-t-il poursuivi.

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Le général Faye a aussi insisté sur la nécessité de maintenir une "vigilance constante", d'anticiper les risques et de renforcer la formation des personnels aux spécificités du secteur ferroviaire.

La cérémonie a été aussi marquée par la remise d'un lot de matériel composé notamment d'équipements d'observation, de drones, de caméras thermiques, de détecteurs de métaux portatifs ainsi que des moyens roulants.

Ces équipements dont le coût est évalué à plus de 196 millions de francs CFA sont destiné à la Légion de gendarmerie des transports ferroviaires.

Pour sa part, le directeur général de la Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional, Cheikh Ibrahima Ndiaye, a souligné que "le sentiment de sûreté et de sécurité figure parmi les principaux critères de satisfaction des usagers du TER", saluant la présence de gendarmes dans le dispositif sécuritaire du train.

"La coopération entre les deux institutions a été renforcée en 2024, avec une augmentation des effectifs de gendarmes affectés à la sécurisation du réseau, passés de moins de 400 à 575", s'est réjoui M. Ndiaye.

Le directeur général de la SENTER a également souligné la contribution de ce dispositif à la régularité du trafic, indiquant que le taux de ponctualité des trains dépasse 97 %.

Il a, par ailleurs, plaidé pour une durée d'affectation plus longue des gendarmes au sein du dispositif ferroviaire. "La présence de trois à quatre ans, voire davantage, favoriserait une meilleure maîtrise des contraintes opérationnelles et la transmission des compétences aux équipes successives", a-t-il soutenu.