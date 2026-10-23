Ile Maurice: Décryptage de la course au titre

Seul en tête, Ritesh Ramdarshan regarde dans son rétro tel un desperado prêt à dégainer avant la scène finale. Son fidèle lieutenant Julien Froget couvre ses arrières. Catch them if you can : ils ont 108 points au compteur ! Mais en rallye, on ne fanfaronne pas avant la dernière chicane... la mécanique peut parfois vous jouer un sale tour de dernière minute.

À fond la caisse, Xavier Lachkar (90 pts), Shayan Ramdenee (78 pts) et Thierry Duvivier (71 pts) joueront leur va-tout pour la Ronde Toyota du week-end prochain (du 30 octobre au 1er novembre). Car eux n'ont rien à perdre. Le dernier épisode de la saison de rallye 2026 prend la forme d'un décryptage technico-tactique avec Thierry Marion, trésorier du Motor Racing Club, invité de l'émission Fun Rallye, coanimée par le tandem Azmaal Hydoo-Jason Chellen.

Bienvenue dans les coulisses du rallye auto à Maurice. Ritesh Ramdarshan parle de sa stratégie au volant de sa Skoda Fabia R5 avant les trois étapes du plus long rallye de la saison... avec plus de 100 km de spéciales au programme ! Plusieurs fois vainqueur de la Ronde Toyota, Xavier Lachkar dévoile aussi ses ambitions pour ce rallye...