Ethiopie: Le Premier ministre Abiy insiste sur la nécessité de renforcer les capacités locales pour stimuler le développement national

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles et humaines nationales, d'améliorer la coordination entre les institutions gouvernementales et d'éliminer les obstacles systémiques afin d'accélérer le développement de l'Éthiopie.

S'exprimant lors de l'inauguration du projet d'irrigation et d'approvisionnement en eau de Megech à Gondar, le Premier ministre a souligné que le progrès national durable dépendait du renforcement de l'expertise locale et de la réduction de la dépendance vis-à-vis des entités extérieures.

Situé sur la rivière Megech, un affluent majeur du lac Tana dans la zone de Gondar-Nord de la région d'Amhara, ce projet vise à accroître la production agricole, à améliorer l'accès à l'eau potable et à stimuler l'activité économique.

Avec une capacité de stockage de 185 millions de mètres cubes, le barrage devrait permettre d'irriguer plus de 17 000 hectares de terres agricoles, au bénéfice de dizaines de milliers d'agriculteurs.

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Il assurera également un approvisionnement fiable en eau potable à Gondar et aux villes voisines.

Au-delà de l'irrigation et de l'approvisionnement en eau, le projet devrait créer de nouvelles opportunités économiques grâce au développement de l'agriculture urbaine, de la pêche et du tourisme, générant ainsi des emplois pour la jeunesse locale et soutenant l'économie régionale.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre Abiy a souligné que le renforcement des capacités institutionnelles et humaines locales était essentiel pour garantir la mise en oeuvre efficace des projets de développement.

Il a cité le retard de 19 ans pris dans l'achèvement du projet de Megech comme exemple des faiblesses structurelles qui ont entravé la livraison dans les délais des infrastructures publiques.

Il a déclaré que le gouvernement avait dû remplacer le maître d'oeuvre et restructurer le processus de mise en oeuvre pour mener le projet à bien.

Le Premier ministre a identifié les retards et l'accumulation de projets inachevés comme des obstacles majeurs au développement national, soulignant la nécessité de s'attaquer aux défis institutionnels et administratifs sous-jacents.

Il a également insisté sur l'importance d'une coordination efficace entre les gouvernements fédéral et régionaux, affirmant qu'une collaboration plus étroite et des efforts de mise en oeuvre harmonisés sont nécessaires pour atteindre les objectifs de développement communs.

Le Premier ministre Abiy a en outre souligné que les infrastructures de développement appartiennent à la collectivité et nécessitent une responsabilité collective pour leur protection et leur bonne utilisation.

Il a exhorté les habitants de Gondar à jouer un rôle actif dans la sauvegarde du projet et à veiller à ce que ses bénéfices soient pérennisés.

En conclusion de son allocution, le Premier ministre a mis en avant le lien étroit entre paix et développement, notant que le potentiel historique et civilisationnel de l'Éthiopie ne pourra être pleinement réalisé que lorsque la stabilité et le progrès économique avanceront de concert.