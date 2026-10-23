Ethiopie: Le conseiller du Premier ministre, M. Getachew, souligne la position géopolitique cruciale de l'Éthiopie

Addis Ababa — Getachew Reda, conseiller du Premier ministre pour les affaires de l'Afrique de l'Est, a mis en avant la position géopolitique cruciale de l'Éthiopie, soulignant que toute évolution politique, économique et sécuritaire dans le pays avait de graves répercussions sur l'ensemble de la région.

Ces remarques ont été formulées lors du « Dialogue des envoyés spéciaux du Forum de Tana 2026 », organisé aujourd'hui dans la ville de Bahir Dar afin d'aborder les défis urgents en matière de sécurité régionale dans la Corne de l'Afrique et la région de la mer Rouge.

Parmi les intervenants figuraient Getachew Reda, conseiller du Premier ministre pour les affaires de l'Afrique de l'Est ; Guang Cong, envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Corne de l'Afrique ; Frédéric Clavier, envoyé spécial de la France pour la Corne de l'Afrique ; l'ambassadeur Heiko Nitzschke, envoyé spécial de l'Allemagne pour la Corne de l'Afrique ; et Pekka Haavisto, envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Soudan.

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Faisant écho à ces préoccupations, l'ambassadeur Heiko Nitzschke, envoyé spécial allemand, a souligné le sentiment d'urgence accru chez les décideurs politiques européens et africains face à ces menaces sécuritaires qui se recoupent, notamment compte tenu de leur impact sur les voies commerciales mondiales transitant par le détroit stratégique de Bab el-Mandeb.

Il a insisté sur la nécessité d'initiatives de paix menées par la région et d'une intégration économique.

Pekka Haavisto, envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Soudan, a également souligné que les efforts diplomatiques internationaux et régionaux devaient s'aligner pour faire face aux crises complexes impliquant plusieurs États dans la Corne de l'Afrique.

Pour sa part, Frédéric Clavier, envoyé spécial français pour la Corne de l'Afrique, a souligné qu'une coopération multilatérale renforcée était nécessaire pour stabiliser l'ensemble de la Corne de l'Afrique et de la région de la mer Rouge.

Par ailleurs, les intervenants ont mis en avant les principaux développements en matière d'infrastructures transfrontalières, de commerce et de connectivité, qui reflètent un engagement commun en faveur de l'intégration régionale et de la stabilité à long terme.

S'exprimant lors de ce dialogue, M. Getachew a souligné que toute évolution politique, économique et sécuritaire en Éthiopie avait de profondes répercussions sur l'ensemble de la Corne de l'Afrique et de la région de la mer Rouge.

« L'Éthiopie est un pays trop important, et toute évolution qui s'y produira aura de graves répercussions sur le plan politique, économique et sécuritaire pour le reste de la région », a déclaré M. Getachew.

Soulignant que l'Éthiopie est un pays de plus de 130 millions d'habitants dont l'économie figure parmi les plus dynamiques au monde, il a noté que ce pays n'est pas seulement une puissance économique, mais aussi un acteur essentiel pour la paix et la sécurité internationales.

Il a insisté sur le fait qu'en tant que voisine de certaines des zones les plus instables de la région, la responsabilité de l'Éthiopie dans le maintien de la stabilité devient encore plus cruciale.

Abordant les enjeux de sécurité intérieure, M. Getachew a souligné l'engagement du gouvernement éthiopien à résoudre les conflits par le dialogue pacifique et dans le cadre de mécanismes multilatéraux.

« Un élément à prendre en compte, dans le cadre de la résolution des problèmes internes en Éthiopie, est la volonté du gouvernement de régler pacifiquement les conflits ou les sources potentielles de conflits par le dialogue », a-t-il déclaré, faisant référence aux efforts déployés pour résoudre le conflit dans le nord de l'Éthiopie grâce à la signature de l'accord de Pretoria.

Il a toutefois averti que les efforts nationaux en faveur de la paix se heurtaient à de sérieux obstacles externes, soulignant l'ingérence d'acteurs régionaux.

M. Getachew a notamment désigné l'Érythrée comme l'un des acteurs faisant preuve d'un « comportement récalcitrant » et continuant à « attiser la crise » dans la région.

Il a exhorté la communauté internationale à adopter une approche globale qui distingue les initiatives de paix internes de la nécessité de s'opposer aux forces extérieures alimentant l'instabilité dans toute la Corne de l'Afrique, y compris au Soudan et en Somalie voisins.

Soulignant à quel point les défis sécuritaires dans la Corne de l'Afrique, la mer Rouge et le Golfe s'entremêlent de plus en plus pour former une dynamique régionale complexe, l'envoyé spécial des Nations unies, Guang Cong, a qualifié la situation actuelle de « polycrise », notant que les conflits en cours au Soudan, au Soudan du Sud et en Somalie, ainsi que les menaces maritimes en mer Rouge, sont profondément liés.

Il a insisté sur le fait que la résolution de ces crises nécessite une approche régionale coordonnée plutôt que des mesures isolées.