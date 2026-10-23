Ethiopie: Le président ghanéen affirme que le barrage de Megech, au pays, inspire la relance d'un projet d'irrigation abandonné

Addis Ababa — Le président ghanéen John Dramani Mahama a déclaré que le projet de barrage d'irrigation de Megech, en Éthiopie, l'avait incité à relancer le projet d'irrigation de Pwalugu, au Ghana, qui était au point mort depuis longtemps.

Il a présenté ce mégaprojet de Megech comme un exemple inspirant montrant comment le développement de l'irrigation peut renforcer la sécurité alimentaire, stimuler la productivité agricole et être le moteur de la transformation économique de l'Afrique.

S'exprimant aujourd'hui lors de l'inauguration du projet de barrage d'irrigation de Megech à Gondar, dans la région d'Amhara, M. Mahama a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed d'avoir relancé ce projet longtemps retardé.

Il a déclaré que les efforts de développement actuellement menés par l'Éthiopie constituaient une source d'inspiration pour les dirigeants africains.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Je tiens, au nom du peuple ghanéen, à rendre hommage à mon frère, le Premier ministre Abiy, pour le travail tout à fait louable que vous avez accompli », a déclaré M. Mahama.

« C'est le genre de dirigeants porteurs de changement dont nous avons besoin en Afrique », a-t-il ajouté.

Le président ghanéen a déclaré que cette cérémonie l'avait incité à relancer le projet d'irrigation de Pwalugu, qui, selon lui, avait été tenté il y a plusieurs années mais avait ensuite été abandonné.

Le projet ghanéen prévu associe l'irrigation à la production d'énergie solaire et hydroélectrique ; l'irrigation devrait couvrir environ 25 000 hectares de terres agricoles et contribuer à la sécurité alimentaire du pays.

M. Mahama a déclaré que l'expérience de l'Éthiopie démontrait comment un engagement renouvelé pouvait transformer des projets d'infrastructure longtemps retardés en investissements apportant des avantages concrets aux citoyens.

Rappelant que le projet de Megech avait débuté il y a 19 ans, il a précisé que celui-ci avait été relancé il y a environ trois ans sous la direction du Premier ministre Abiy.

Il s'est félicité de pouvoir assister au déversement de l'eau destinée à l'irrigation et à l'approvisionnement en eau potable de Gondar et des communautés environnantes.

Le barrage de Megech, d'une capacité de stockage de 185 millions de mètres cubes, devrait permettre d'irriguer plus de 17 000 hectares de terres agricoles, au bénéfice de dizaines de milliers d'agriculteurs, tout en élargissant l'accès à l'eau potable et en créant des opportunités dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture, du tourisme et de l'emploi.

Au-delà de son importance en matière de développement, M. Mahama a souligné le rôle historique de l'Éthiopie dans la lutte de l'Afrique contre la domination coloniale, décrivant ce pays comme un puissant symbole de la résistance africaine.

Il a également rappelé que le Ghana était le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir accédé à l'indépendance vis-à-vis du pouvoir colonial, établissant un lien entre la lutte de libération du continent et la responsabilité qui incombe aux dirigeants d'aujourd'hui d'assurer la prospérité économique.

« Nos premiers dirigeants se sont battus contre la domination coloniale, et nous nous sommes battus pour renverser le colonialisme et libérer le continent. Il nous incombe, à nous, les dirigeants d'aujourd'hui, d'apporter la transformation économique et la prospérité à nos peuples », a-t-il déclaré.

M. Mahama a également souligné le lien historique entre Gondar et le Ghana, rappelant qu'une caserne au Ghana porte le nom de cette ville éthiopienne et a servi de quartier général à la Révolution du 31 décembre.

Il a déclaré qu'il souhaitait depuis longtemps se rendre à Gondar après avoir découvert son histoire et sa civilisation à travers des livres, et s'est réjoui de pouvoir assister à l'inauguration du barrage.

Faisant le bilan de sa nouvelle visite, M. Mahama a déclaré avoir été témoin de l'évolution du pays d'année en année.