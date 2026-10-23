Addis Ababa — L'Égypte et la Turquie ont vu leur différend sur les frontières maritimes en Méditerranée orientale resurgir à la suite d'une décision de la Chambre des représentants libyenne, basée dans l'est du pays, d'approuver un accord maritime conclu en 2019 entre Ankara et les autorités de Tripoli.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a qualifié cette décision de « nulle et non avenue », arguant que cette ratification porte atteinte aux droits souverains de l'Égypte et n'a aucun effet juridique.

La Turquie, quant à elle, soutient que cet accord est conforme à son interprétation du droit maritime international.

Le différend porte sur un protocole d'accord signé en novembre 2019 entre la Turquie et le Gouvernement d'accord national libyen, alors reconnu par la communauté internationale, visant à définir les frontières maritimes en Méditerranée orientale. L'Égypte, la Grèce et Chypre se sont opposées à cet accord, arguant qu'il entrait en conflit avec leurs revendications maritimes.

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Ce dernier affrontement diplomatique reflète des rivalités géopolitiques plus larges opposant l'Égypte et d'autres acteurs régionaux sur les questions de juridiction maritime, de ressources naturelles, de sécurité et d'influence politique.

L'Égypte a fait l'objet de critiques concernant ses politiques régionales, les analystes se demandant si la poursuite de ses intérêts stratégiques pourrait contribuer à l'instabilité et exacerber la concurrence autour des ressources régionales.

Par exemple, des informations récentes ont révélé que des frappes égyptiennes auraient causé la mort d'au moins 200 mineurs soudanais et blessé de nombreuses autres personnes sur des sites miniers situés dans la région d'Al-Wadi Nord, au Soudan.

Ces attaques présumées ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité des civils et à l'implication de l'Égypte dans le conflit qui sévit actuellement au Soudan.

Certains observateurs considèrent ces attaques comme s'inscrivant dans le cadre d'une implication plus large de l'Égypte au Soudan, où des intérêts nationaux et extérieurs contradictoires ont compliqué les efforts visant à mettre fin à la guerre.

Dans une récente interview accordée à l'ENA, Abdulshakur Abdulsamad, chercheur senior au Centre d'études stratégiques et d'initiative pour l'intégration régionale, a affirmé que l'Égypte cherchait à prolonger la guerre au Soudan afin de continuer à tirer profit des ressources en eau de ce pays.

Le conflit en cours pourrait permettre à l'Égypte de bénéficier de quantités d'eau supérieures à la normale que le Soudan n'a pas été en mesure d'utiliser, a noté le chercheur senior.

Les relations entre l'Égypte et l'Éthiopie ont également été mises à rude épreuve par des désaccords concernant l'utilisation des eaux du Nil. Le Caire s'est opposé à certains aspects des plans de développement de l'Éthiopie, en particulier au Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), tandis que l'Éthiopie revendique son droit à utiliser ses ressources naturelles à des fins de développement, notamment pour la production d'électricité.

Ce différend met en évidence des divergences de longue date entre les pays en amont et en aval concernant l'utilisation équitable de l'eau et la coopération régionale.

Le rôle de l'Égypte dans le conflit qui sévit actuellement au Soudan a également attiré l'attention des analystes politiques, qui se demandent si le soutien apporté par Le Caire aux Forces armées soudanaises pourrait compromettre les perspectives de paix et renforcer son influence sur l'avenir politique du Soudan.

La guerre entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide, qui a débuté le 15 avril 2023, a dévasté l'économie et les infrastructures du Soudan, provoqué le déplacement de millions de personnes et perturbé le commerce régional.

Selon les estimations de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production céréalière du Soudan en 2025 a baissé de 22 % par rapport à l'année précédente.

Certains analystes affirment que l'Égypte poursuit des intérêts stratégiques au Soudan d'une manière susceptible de prolonger le conflit.

Israël, quant à lui, a critiqué cet accord maritime, accusant son rival régional, la Turquie, de déstabiliser la Méditerranée orientale. Ce différend a ravivé l'attention portée aux revendications maritimes qui se chevauchent dans la région et à ses ressources énergétiques potentielles.

Le Caire craint tout particulièrement que cet accord n'affecte les droits d'exploration des hydrocarbures et ne compromette ses partenariats régionaux.

La Turquie insiste sur le fait que le pacte reste valide, ouvrant la voie à une confrontation diplomatique plus vive au sujet des frontières maritimes.

Selon certaines informations, l'Égypte soutient le maréchal Khalifa Haftar et l'Armée nationale libyenne (ANL) dans l'est de la Libye principalement pour sécuriser sa frontière désertique d'environ 1 100 kilomètres, lutter contre les groupes militants islamistes et contrer l'influence de rivaux régionaux tels que la Turquie.

La décision du parlement de l'est de la Libye de ratifier l'accord précédemment signé entre la Turquie et le Gouvernement d'accord national basé à Tripoli marque un changement potentiel qui remet directement en cause la position du Caire en Méditerranée orientale.

Le parlement, aligné sur l'est de la Libye et basé à Tobrouk, a renversé des années d'opposition à l'accord maritime turco-libyen à la suite de l'élection d'un nouveau président, Al-Salhin Abdelnabi al-Obeidi.

En alignant les autorités de l'est sur un accord initialement signé par les autorités de l'ouest de la Libye, basées à Tripoli, cette décision pourrait indiquer une évolution vers une position libyenne plus unifiée concernant ce pacte.

L'Union européenne s'est opposée à cette ratification, soutenant la position de la Grèce et affirmant que l'accord porte atteinte aux droits maritimes d'un État membre de l'UE.