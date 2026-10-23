Ethiopie: Le directeur général du NISS, Redwan, réaffirme l'engagement du pays en faveur de la paix régionale

Addis Ababa — Le directeur général du Service national du renseignement et de la sécurité (NISS), Redwan Hussien, a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Éthiopie en faveur de la paix, de la stabilité et de l'intégration économique régionales dans toute la Corne de l'Afrique et le corridor de la mer Rouge.

S'exprimant lors du « Dialogue des envoyés spéciaux » du Forum de Tana 2026, Redwan a souligné l'importance géopolitique cruciale et l'immense potentiel stratégique de la Corne de l'Afrique.

Le chef des services de renseignement a précisé que la région disposait de vastes ressources inexploitées, notamment des minerais essentiels, des terres arables et de l'eau, ainsi que d'une situation géographique stratégique reliant les routes commerciales mondiales via la mer Rouge, la péninsule arabique, l'océan Indien et la mer Méditerranée.

Toutefois, le chef du NISS a averti que la région se trouvait à un carrefour géopolitique périlleux.

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Il a évoqué l'escalade des tensions alimentées par des griefs historiques, des conflits liés aux ressources, des troubles internes et des conflits complexes tant intra-étatiques qu'interétatiques, aggravés par les rivalités entre puissances étrangères et les menaces persistantes de l'extrémisme et du terrorisme.

« Les ressources stratégiques et l'importance géographique de la région l'exposent depuis longtemps aux influences étrangères, alors que les grandes puissances mondiales et régionales se disputent son contrôle... créant ainsi une région extrêmement instable, sujette à une grave instabilité géopolitique », a déclaré M. Redwan.

Abordant la question de la sécurité dans l'ensemble de la région de la mer Rouge, M. Redwan a souligné la militarisation croissante de la zone maritime et les perturbations des voies de navigation commerciales, en particulier la recrudescence des attaques et des blocus autour du détroit stratégique de Bab al-Mandeb.

Il a insisté sur le fait que la protection des voies maritimes mondiales essentielles ne pouvait être confiée à une poignée de pays seulement.

« La sécurité de la mer Rouge ne saurait être laissée à la seule gestion et à la seule protection de quelques États riverains », a affirmé M. Redwan, appelant plutôt à une approche collective et collaborative impliquant les États de la région et des partenaires internationaux fiables.

En tant que pays enclavé dont la vitalité économique dépend fortement du commerce maritime de la mer Rouge, l'Éthiopie a un intérêt vital et une responsabilité à atténuer les menaces qui pèsent sur la sécurité régionale, a-t-il ajouté.

Réaffirmant l'importance que l'Éthiopie accorde à un développement économique rapide et à une intégration régionale plus poussée, M. Redwan a souligné que pour naviguer dans le paysage géopolitique complexe de la Corne de l'Afrique, il fallait des idées innovantes et une stratégie à plusieurs volets.

Il s'est dit convaincu que le « Dialogue des envoyés spéciaux » du Forum de Tana déboucherait sur des recommandations concrètes visant à harmoniser les initiatives de paix en cours et à renforcer la coopération entre les instances régionales et continentales.

« Je réaffirme l'engagement indéfectible de l'Éthiopie en faveur de la paix régionale, et je me réjouis à l'idée de poursuivre notre collaboration au sein d'autres instances », a souligné M. Redwan.