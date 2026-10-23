Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et le président ghanéen visitent le château de Fasil et le centre Mesob de Gondar

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président ghanéen John Dramani Mahama ont visité aujourd'hui le château de Fasil et le centre de services intégrés « Mesob » de Gondar, dans le cadre de leurs visites d'inauguration de projets à Gondar, dans la région d'Amhara.

Ces visites ont fait suite à l'inauguration, par le Premier ministre Abiy, du projet de barrage de Megech, qui devrait permettre de développer l'agriculture irriguée, de renforcer la sécurité alimentaire et d'améliorer l'accès à l'eau potable à Gondar et dans les environs.

Accompagnés de la Première dame, Zinash Tayachew, et d'autres hauts responsables, les deux dirigeants ont visité le château historique et le centre de services, qui témoignent des efforts déployés par l'Éthiopie pour améliorer la prestation des services publics.

Le château de Fasil, qui fait partie du complexe de Fasil Ghebbi, témoigne du rôle historique de Gondar en tant que capitale impériale de l'Éthiopie.

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L'UNESCO a inscrit ce complexe sur sa Liste du patrimoine mondial en 1979, en reconnaissance de son importance historique et architecturale.

De même, ils ont également visité le centre de services à guichet unique de Gondar Mesob.

Le centre de services à guichet unique de Gondar Mesob regroupe les services de plusieurs institutions publiques au sein d'une même plateforme, dans le but d'améliorer l'accès du public aux services publics et de rationaliser la prestation de ces services.