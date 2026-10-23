Sénégal: CONFEMEN - Une délégation reçue par le président Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi 23 octobre 2026, une délégation de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN).

La délégation a présenté au chef de l'État, selon une note de la présidence, les résultats du Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC), qui est l'une des évaluations de référence de la qualité des apprentissages en Afrique francophone.

« Ces travaux donnent aux États un instrument précieux pour mesurer les acquis des élèves, éclairer les choix de politique éducative et mieux répondre aux défis comme aux dynamiques propres à chaque système », renseigne le texte.

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Ainsi, selon la même source, la CONFEMEN a sollicité le président de la République pour porter ce plaidoyer auprès de ses pairs de la CEDEAO et de l'Union africaine.

« Cette démarche rejoint une conviction qu'il défend depuis le début de son action, celle qu'aucune transformation économique durable ne se construit sans une école qui forme, qualifie et prépare la jeunesse aux métiers de demain », lit-on dans le texte.

Il convient de noter que la Vision Sénégal 2050 place la qualité de l'éducation parmi les conditions de la souveraineté et de la compétitivité du pays, et le Sénégal entend porter cette exigence à l'échelle du continent.