Sénégal: Orientation scolaire - Une situation mitigée dans l'académie de Dakar

À Dakar, l'orientation de nouveaux élèves en classe de 6e constitue un défi pour plusieurs établissements. Entre forte affluence, capacités d'accueil et exigences d'un encadrement pédagogique de qualité, la situation diffère d'un établissement à un autre.

La rentrée scolaire 2026-2027 a été marquée pour nombre de Collèges d'enseignement moyen (Cem) de l'académie de Dakar par une forte pression sur les capacités d'accueil. Dans les établissements visités, les responsables administratifs s'activent pour organiser la répartition des nouveaux élèves orientés en classe de 6e. Entre les inscriptions qui se poursuivent, les ajustements pédagogiques et les disponibilités en salles, les situations diffèrent d'un collège à l'autre.

Au Cem Adama Ndiaye de Grand-Dakar, les 169 élèves orientés obligent déjà l'administration scolaire à envisager une nouvelle organisation des divisions. Une situation qui révèle les difficultés auxquelles certains établissements sont confrontés pour concilier l'accueil des nouveaux collégiens et la qualité des apprentissages.

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Dans cet établissement, le principal, Alioune Badara Mbengue, ne cache pas ses préoccupations. Habituellement, le collège fonctionne avec deux classes de 6e, mais les orientations reçues cette année risquent de modifier cette configuration. Si l'ensemble des 169 élèves confirme leur inscription, dit-il, chacune des deux divisions devrait théoriquement accueillir plus de 84 apprenants. Un effectif particulièrement élevé qui conduit l'administration à envisager l'ouverture d'une troisième classe.

Cette solution permettrait de mieux répartir les nouveaux arrivants. Pour le principal, la priorité consiste d'abord à connaître le nombre réel d'élèves qui rejoindra effectivement l'établissement. Les inscriptions se poursuivent et la situation pourrait encore évoluer dans les prochains jours. Selon Alioune Badara Mbengue, certains enfants affectés au collège proviennent d'établissements privés et leurs parents préfèrent parfois les y maintenir.

D'autres familles sollicitent des collèges publics d'excellence, notamment Seydou Nourou Tall. « Ces mouvements rendent difficile l'établissement d'effectifs définitifs dès les premiers jours de la rentrée », a-t-il précisé. En attendant, l'administration scolaire est en train d'examiner les possibilités d'aménagement pour éviter une concentration excessive des élèves dans les salles. Des capacités d'accueil variables selon les collèges Au Cem Blaise Diagne, la situation semble davantage maîtrisée.

Le principal, Ousmane Diop, a prévu quatre classes de 6e, avec environ 50 élèves par division. L'établissement devrait ainsi accueillir près de 200 nouveaux collégiens. Un effectif important, mais que l'administration estime compatible avec ses capacités d'accueil. Selon Ousmane Diop, le collège dispose suffisamment de salles pour absorber les orientations reçues.

Contrairement à certains établissements confrontés à une saturation de leurs infrastructures, Blaise Diagne possède une marge de manoeuvre matérielle qui lui permet d'envisager sereinement la répartition des nouveaux élèves. « Nous ne sommes pas débordés », assure le principal, rappelant que l'établissement avait déjà fonctionné avec quatre classes de 6e lors de la précédente année scolaire. « Même en cas d'augmentation des inscriptions, la disponibilité des locaux devrait permettre de procéder aux ajustements nécessaires », note M. Diop.

Toutefois, la disponibilité de salles ne règle pas entièrement la question de l'encadrement pédagogique. Avec une cinquantaine d'élèves par division, les enseignants doivent organiser leurs activités dans des groupes relativement importants. Les possibilités de pouvoir interroger individuelle les apprenants, la correction des exercices ainsi que l'accompagnement peuvent s'en trouver réduits, a indiqué M. Dione, professeur d'Histoire et géographie. Au Cem Mathurin Diop de Dakar, la principale, Mme Bâ, affiche également une certaine sérénité.

L'établissement dispose de quatre classes de 6e et ne signale pas de difficulté majeure pour accueillir les nouveaux arrivants. Les dispositions pédagogiques sont prises et les salles disponibles permettent d'envisager une répartition des élèves sans pression. Le défi pédagogique du suivi individualisé Au-delà des chiffres, la question des effectifs pléthoriques renvoie directement aux conditions d'apprentissage. La classe de sixième constitue une étape déterminante dans le parcours scolaire.

Les élèves quittent l'environnement de l'école élémentaire pour découvrir un fonctionnement différent, marqué par la multiplication des enseignants, la diversification des disciplines et de nouvelles exigences en matière d'autonomie. Dans des classes de 50 à 60 élèves, cette transition peut devenir plus difficile à accompagner. Les enseignants doivent composer avec des niveaux d'acquisition hétérogènes, des rythmes d'apprentissage différents et des besoins d'encadrement parfois importants, a fait savoir le principal de Blaise Diagne.

Le temps disponible pour chaque apprenant se réduit également au fur et à mesure que les effectifs augmentent. La pression sur les effectifs prend une dimension particulièrement visible au Cem John Fitzgerald Kennedy. Dans cet établissement très sollicité de Dakar, les trois classes de 6e comptent déjà 60 élèves chacune. Au total, 180 nouveaux collégiens y sont répartis dans trois divisions, alors que les demandes d'inscription continuent d'affluer.

La principale, Aminata Sar Kanté, reconnaît que cette forte affluence constitue un des défis majeurs en ce début d'année scolaire. L'établissement, a-t-elle fait savoir, attire chaque année de nombreuses familles dont certaines sollicitent une place plusieurs mois avant l'ouverture des classes. Les orientations reçues viennent ainsi s'ajouter aux demandes d'admission formulées directement par les parents. Cette attractivité s'explique notamment par l'offre pédagogique développée dans cet établissement.

Depuis plusieurs années, note la principale, Kennedy propose des activités de robotique, d'informatique, d'intelligence artificielle, d'entrepreneuriat et de développement personnel. « Des initiatives qui suscitent l'intérêt des familles », dit-elle, soulignant que cette situation pose des exigences particulières en matière d'encadrement. « Avec 60 élèves dans une même salle, le suivi individualisé devient plus complexe. Les enseignants doivent assurer la progression des programmes tout en veillant à l'adaptation des nouveaux collégiens, dont les niveaux et les besoins peuvent varier considérablement », a indiqué Mme Kanté.

Consciente de ces difficultés, Aminata Sarr Kanté entend renforcer les dispositifs d'accompagnement. L'établissement a placé la prévention du décrochage scolaire au coeur de ses priorités pour cette année. Sous le thème « Repérer, accompagner et agir », des séances bimensuelles doivent associer conseillers d'orientation, psychologues et parents autour des élèves identifiés comme étant en difficulté. Cette initiative, affirme la responsable de l'établissement, vise à prévenir les risques d'abandon et à assurer un suivi des apprenants confrontés à des contraintes scolaires, sociales ou familiales.

Dans un contexte de classes fortement chargées, elle apparaît comme une réponse à la nécessité de maintenir une attention particulière aux parcours individuels. Pour la principale, l'enjeu reste de garantir les mêmes chances de réussite à tous les élèves, indépendamment de leurs résultats antérieurs ou de leur origine scolaire. Une ambition qui suppose de concilier l'ouverture de l'établissement au plus grand nombre avec les exigences d'un encadrement de qualité.