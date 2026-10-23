Sénégal: Région de Dakar - Suspension temporaire des «Navétanes» à compter du 26 octobre

23 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Gouverneur de la région de Dakar a suspendu, jusqu'à nouvel ordre, les rencontres de football populaire communément appelées « Navétanes », ainsi que les activités qui leur sont directement liées. La mesure est applicable à l'ensemble de la région, à partir du lundi 26 octobre 2026.

Dans un arrêté signé le 23 octobre 2026, le Gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a ordonné la suspension temporaire des rencontres de Navétanes sur toute l'étendue du territoire régional.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par les impératifs de sécurité liés à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, qui mobilisent d'importantes ressources des forces de défense et de sécurité. Elle vise notamment à prévenir les risques d'affrontements entre supporters et de dégradations de biens publics et privés, tout en préservant l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens durant cet événement international, souligne l'arrêté.

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