Sénégal: Lutte contre la Diphtérie - Kédougou renforce la riposte contre l'épidémie

23 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Amadou Diop

Un projet d'urgence de 60 jours a été lancé hier à Kédougou pour renforcer la vaccination, sensibiliser les populations et améliorer la détection précoce des cas de diphtérie. Soutenue par le fonds Start Network, cette initiative vient en appui aux actions déjà engagées par l'État.

Présidant la rencontre de lancement, le préfet de Kédougou, El Hadji Malick Sémou Diouf, a souligné l'importance de la mobilisation des acteurs et des communautés pour freiner la propagation de la maladie, dont des cas ont été confirmés dans la région depuis août. Il a également invité les populations à se rapprocher rapidement des structures sanitaires en cas de signes suspects.

Mis en oeuvre par Kédougou Encadrement et Orientation du Développement Humain (KEOH), en collaboration avec les autorités sanitaires, le projet couvre cinq régions du Sénégal, dont Kédougou, Dakar, Louga, Thiès et Diourbel.

Selon Djaliba Tandian, manager de KEOH, l'intervention vise à combler les insuffisances de moyens et à soutenir les activités prévues par les services sanitaires. Une centaine de relais communautaires seront ainsi identifiés, formés et accompagnés pour intensifier la sensibilisation.

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Le projet prévoit également un appui aux équipes mobiles de vaccination afin de vérifier le statut vaccinal des enfants et de compléter les doses manquantes, y compris pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés. L'objectif est de renforcer la prévention et de contribuer à enrayer la propagation de la diphtérie.

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