Sénégal: Kedougou - Un site d'orpaillage clandestin démantelé, 25 motopompes saisies

23 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Les forces de sécurité ont démantelé, mercredi 22 octobre 2026, un site d'orpaillage clandestin situé à cinq kilomètres du village de Tenkoto, dans la région de Kédougou. L'opération a permis la saisie de plusieurs équipements utilisés pour l'exploitation aurifère.

Les éléments de la brigade de proximité de Sabodala, en poste à Tenkoto, appuyés par l'Escadron de surveillance et d'intervention (ESI) de Kédougou, ont procédé au démantèlement d'un site d'orpaillage clandestin situé à cinq kilomètres du village de Tenkoto.

Menée le mercredi 22 octobre 2026, l'opération a permis aux forces de sécurité de saisir un important lot de matériel, comprenant 25 motopompes, six motocyclettes, cinq machines dites « cracheurs », deux tricycles motorisés et 70 bassines en plastique.

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