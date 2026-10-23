Sénégal: Les Navétanes suspendus jusqu'à nouvel ordre à cause des JOJ

23 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a pris un arrêté interdisant les rencontres de football populaire sur tout le territoire régional à partir du lundi 26 octobre. Il invoque la mobilisation des forces de sécurité pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Les Navétanes, ces compétitions de football populaire très suivies dans les quartiers, sont mises à l'arrêt dans la région de Dakar. Par un arrêté daté du 23 octobre 2026, le gouverneur Ousmane Kane décide que ces rencontres, « ainsi que les activités qui leur sont directement liées, sont suspendues sur l'ensemble du territoire de la région de Dakar à compter du lundi 26 octobre 2026 et ce, jusqu'à nouvel ordre ».

Aucune date de reprise n'est fixée. La suspension est donc d'une durée indéterminée.

Une demande de la Gendarmerie

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L'arrêté fait suite à une sollicitation de la Légion de Gendarmerie de Dakar. Le texte vise une lettre du commandant de la Légion, datée du 22 octobre 2026 (n° 1227/2/LGDK/EM), qui demande « la suspension des rencontres navétanes dans la région de Dakar ».

Le gouverneur s'appuie aussi sur « les impératifs de sécurité liés à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ».

Le texte avance trois justifications. La première est « la mobilisation importante des forces de sécurité pour assurer le bon déroulement des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ». La deuxième porte sur « les risques d'affrontements entre supporters et de dégradations de biens publics et privés à l'occasion des rencontres navétanes ». La troisième est « la nécessité de préserver l'ordre public et de garantir la sécurité des personnes et des biens durant cet événement international ».

L'article 2 confie l'exécution de la mesure aux préfets des départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar. Ils sont chargés « de veiller à l'application du présent arrêté, en relation avec les autorités municipales, les forces de défense et de sécurité et les responsables des structures d'organisation des Navétanes ».

L'arrêté est adressé en ampliation, entre autres, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, au ministre de la Jeunesse et des Sports, à tous les préfets, au colonel commandant la Légion Ouest de la Gendarmerie, au commissaire central et au président de l'ORCAV.

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