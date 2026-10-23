Sénégal: Premier League - Iliman défie Jackson et Ibrahima Mbaye dans le choc de la 8e journée

Manchester City d'Iliman Ndiaye se rendra à Villa Park lors de cette huitième journée de Premier League. Le défi pour les coéquipiers de Jackson et Ibrahim Mbaye sera de briser ce run victorieux des Citizens. Sept matchs pour autant de victoires. Trois Lions ! Un choc de Sénégalais ce samedi 24.

Aston Villa recevra City ce samedi à 11 h 30. Un match qui a souvent marqué les fins de saison. Le choc s'annonce dans l'antre des Villans. Iliman Ndiaye pour ouvrir son compteur face à ses coéquipiers de sélection. L'ancien pensionnaire de Hill Dickinson tentera, comme Ibrahim Mbaye, de marquer enfin son premier but sous son nouveau maillot. En attendant, Ilimane a déjà offert deux passes décisives à Erling Haaland lors de ses deux dernières apparitions toutes compétitions confondues. Une en Ligue des champions et l'autre en Premier League.

Ibrahim Mbaye, à défaut d'avoir lui aussi marqué, reste sur des entrées en jeu intéressantes et trois passes décisives en 7 matchs TCC, parmi lesquelles deux en Ligue des champions et une en Carabao Cup. Jusque-là, la star sénégalaise de 19 ans n'a pas encore enregistré de contribution à un but dans le championnat anglais.

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L'homme en forme de l'équipe d'Unai Emery, c'est Jackson, aux côtés de Manzambi. L'attaquant des Lions s'est offert 5 buts lors de ses 8 derniers matchs avec Villa, participant grandement à la reprise de forme de son équipe, qui manquait notamment d'efficacité offensive. Lors des 3 premières journées, les joueurs d'Aston Villa n'ont marqué aucun but. Un match pour sans doute confirmer son état de forme, qui semble d'autant plus prometteur qu'il aime bien affronter City. En 4 matchs face aux Sky Blues, l'ancien Blue a inscrit 1 but et délivré deux passes décisives.

La saison dernière, Unai Emery s'est emparé des 3 points à chaque face-à-face avec Guardiola. Face à Maresca, c'est trois points pris sur 6 possibles la saison dernière.

Par ailleurs, Maresca, qui avait justement poussé Jackson vers un prêt au Bayern Munich après lui avoir retiré sa confiance, va retrouver son ancien protégé. Une rencontre au goût de retrouvailles peu romantiques entre les deux anciens Blues.