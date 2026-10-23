Congo-Kinshasa: Volleyball - Green Team, VC Espoir, Service National et la Garde républicaine en demi-finales

23 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les équipes masculines de Green Team, du VC Espoir, du Service National et de la Garde républicaine se sont qualifiées pour les demi-finales de la compétition de volleyball, après leurs victoires en trois sets à zéro lors des quarts de finale disputés vendredi 23 octobre 2026 au gymnase de la Police.

Green Team a ouvert la série des qualifications en dominant Umoja en trois manches (25-19, 25-20, 25-13). À midi, le VC Espoir s'est largement imposé face à Jack de Kananga (25-9, 25-13, 25-11).

Le Service National a ensuite décroché son billet pour le dernier carré en battant Emmanuel du Lualaba sur le score de trois sets à zéro (25-15, 25-19, 25-20).

Dans la dernière rencontre, la Garde républicaine a éliminé les Aigles du Congo après une victoire en trois manches (25-17, 25-19, 25-23).

Les demi-finales prévues samedi

Les deux affiches des demi-finales masculines sont programmées ce samedi 24 octobre au gymnase de la Police.

Le Service National affrontera Green Team à 14h00, tandis que la Garde républicaine croisera le VC Espoir à 16h00.

Ces deux rencontres détermineront les finalistes de la compétition, qui poursuivront leur course au titre.

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