Congo-Kinshasa: Coupe du monde de basketball sur fauteuil - Les Léopards dames visent une médaille, affirme le président de la Fédération

À quelques semaines de leur participation à la Coupe du monde de basketball sur fauteuil, les Léopards dames poursuivent activement leur préparation, a indiqué, jeudi 22 octobre, le président de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil. Réunies à Kinshasa après avoir rejoint la capitale depuis plusieurs provinces du pays, les joueuses bénéficient actuellement d'une phase de récupération avant la reprise des entraînements intensifs.

Selon le président de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil, Gege Kizubanata, l'équipe est pratiquement au complet. Il indique que la sélection nationale devrait s'envoler pour l'Afrique du Sud dans une dizaine de jours afin d'y effectuer un stage de préparation avant de poursuivre son voyage vers le Brésil, pays hôte de la compétition.

Concernant la question des primes, souvent au centre des préoccupations des sportifs avant les grandes échéances internationales, le dirigeant se veut rassurant. Il affirme avoir reçu des garanties des autorités du pays, notamment du Chef de l'État et du ministre des Sports, quant à l'accompagnement des joueuses avant leur départ.

Pour cette première participation à une Coupe du monde, les ambitions de la sélection congolaise sont élevées. L'objectif affiché est de réaliser une performance historique en décrochant une place sur le podium.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Je ne pars pas pour participer. Je pars pour être sur le podium. Nous ne représentons pas seulement la RDC, mais toute l'Afrique », a déclaré Gege Kizubanata.

Le président de la Fédération souligne les progrès accomplis par l'équipe ces dernières années. Selon lui, les Léopards dames ont franchi plusieurs étapes importantes, passant du statut de troisième équipe du continent à celui de championnes d'Afrique.

Unique représentante du continent africain à cette Coupe du monde, la République démocratique du Congo portera également les espoirs de toute l'Afrique lors de cette compétition internationale.

À l'approche de ce rendez-vous mondial, Gege Kizubanata a lancé un appel à la mobilisation et au soutien de l'ensemble de la population congolaise. Il invite les supporters à accompagner les Léopards dames dans ce défi historique et à croire en leur capacité à hisser haut les couleurs de la RDC sur la scène internationale.