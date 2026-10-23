Congo-Kinshasa: La Clinique vétérinaire du Kongo-Central menacée par la vente de parcelles de son domaine

La Clinique vétérinaire provinciale du Kongo-Central risque de perdre la totalité de son domaine à la suite de la vente progressive de plusieurs parcelles du site par la Young Men's Christian Association (YMCA). Le chef de la Division provinciale de la Pêche et de l'Élevage, Boniface Phanzu, qui rapporte les faits ce vendredi 23 octobre, plaide pour l'intervention des autorités afin de préserver cette infrastructure publique.

Selon Boniface Phanzu, les ventes de parcelles réduisent considérablement l'espace disponible pour la clinique et compromettent son avenir. Les responsables concernés évoqueraient un document de partage attribuant 60 % du domaine à la YMCA et 40 % au gouvernement provincial.

Le chef de la Division provinciale de la Pêche et de l'élevage estime toutefois que la part revenant à la province doit permettre de préserver les infrastructures d'utilité publique, notamment les dispensaires, les hôpitaux et les cliniques.

Il s'interroge également sur ces ventes au regard des règles qui régiraient les biens de la YMCA.

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« Sauf erreur de ma part, ses textes prévoient que ses biens sont inaliénables », affirme-t-il.

Face à cette situation, Boniface Phanzu sollicite l'intervention des autorités provinciales pour trouver une solution permettant de préserver le site. Il suggère notamment que le gouvernement envisage d'attribuer un autre espace à la YMCA.

Le responsable propose également de réserver la superficie restante à l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), en vue d'y installer un laboratoire d'analyses biomédicales vétérinaires.

Cette infrastructure permettrait notamment de renforcer la surveillance des maladies transmissibles entre les animaux et les humains, selon lui.

Les éléments fournis ne précisent toutefois ni la superficie exacte du domaine concerné, ni le nombre de parcelles déjà vendues, ni la position des responsables de la YMCA sur ces accusations.