Congo-Kinshasa: L'IGF veut moderniser le contrôle des finances publiques au pays grâce au numérique

L'Inspection générale des finances (IGF) entend renforcer le contrôle des finances publiques en s'appuyant sur le numérique, l'analyse des données et la prévention des risques. Ces orientations ont été au centre du quatrième séminaire de vulgarisation du processus de réforme de l'institution, organisé du mercredi 21 au jeudi 22 octobre à Kinshasa, avec la participation de responsables universitaires, de professeurs, de chercheurs et d'experts.

Les échanges ont porté sur le Plan stratégique triennal 2026-2028 de l'IGF, auquel les participants du monde académique et scientifique ont exprimé leur adhésion.

À l'ouverture du séminaire, l'inspecteur général des finances, Christophe Bitasimwa Bahii, a présenté l'orientation de la réforme : faire évoluer le contrôle traditionnel de conformité vers un contrôle qui prend en compte l'ensemble des mécanismes de gestion des finances publiques, mise sur la prévention des risques et s'appuie sur le numérique.

Selon l'IGF, cette réforme consiste notamment à comparer les informations disponibles et à repérer les domaines où des problèmes peuvent survenir, afin de détecter plus facilement les erreurs et d'éviter les irrégularités dans la gestion de fonds publics.

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Les discussions ont également porté sur l'utilisation des outils numériques pour sécuriser les recettes des universités, renforcer les contrôles internes et faciliter l'échange d'informations entre les différents services de l'administration.

Des obstacles à la transformation numérique

Les participants ont relevé plusieurs contraintes susceptibles de ralentir la mise en oeuvre de cette réforme. Parmi elles figurent l'insuffisance des infrastructures numériques, les difficultés d'accès à l'électricité, le financement limité de la recherche et la résistance au changement.

Ils ont également insisté sur la nécessité de renforcer l'éthique, la responsabilité des agents publics et les mécanismes d'évaluation des performances.

Les interventions de plusieurs universitaires et experts, dont les professeurs Ekolo Adiaka, Kodjo Ndukuma Adjayi et Claude Sumata Motukula, ont notamment abordé la transformation numérique de l'enseignement supérieur et les moyens d'améliorer la gestion et le contrôle des ressources.

Des expériences étrangères examinées

Les échanges ont aussi porté sur les expériences de l'Estonie, du Danemark, du Rwanda et du Kenya en matière de transformation numérique. Ces exemples ont permis d'aborder les possibilités offertes par les technologies pour simplifier les procédures administratives, sécuriser les données et améliorer le suivi des opérations publiques.

À la fin du séminaire, les participants ont retenu plusieurs priorités : améliorer les équipements informatiques et la formation du personnel, encourager les recherches qui apportent des solutions concrètes, mieux protéger les informations échangées et renforcer la collaboration entre l'IGF et les universités.