Congo-Kinshasa: « Création du FRN - Les différentes déclarations d'un côté et le silence de l'autre, démontrent la complexité du choix opéré par Joseph Kabila »

Trois sujets principaux au menu de cette émission :

Mais, nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la suspension par le gouvernement de l'admission de nouveaux détenus à la prison centrale de Makala.

En effet, face à une surpopulation carcérale extrême dans la prison de Makala, le gouvernement prend une mesure conservatoire d'urgence. Par une circulaire parvenue jeudi 22 octobre 2026 à Radio Okapi, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux interdit l'admission de tout nouveau détenu dans cette prison, sauf dérogation exceptionnelle d'ordre judiciaire.

L'objectif affiché est d'enrayer une crise humanitaire et sanitaire au sein du plus grand centre pénitentiaire de la capitale.

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Conçue initialement lors de sa construction pour héberger un effectif maximal de 1 500 pensionnaires, la prison centrale de Makala fait face à un engorgement massif sans précédent.

Selon les chiffres officiels figurant dans le document ministériel, le site pénitentiaire compte actuellement au moins 16 155 personnes privées de liberté, parmi lesquelles figurent 303 femmes ainsi que 201 enfants mineurs en conflit avec la loi.

Cette surfréquentation dramatique compromet gravement l'accès aux soins de santé de base, à la restauration et aux normes minimales d'hygiène, transformant l'enceinte en un foyer de vulnérabilité sanitaire pour les détenus comme pour le personnel d'encadrement.

D'après le ministère de la Justice, cette décision à caractère temporaire répond à des impératifs sécuritaires, sanitaires et humanitaires urgents.

1er sujet : Crise dans l'Est de la RDC : Les différents processus de paix sont en blocage. Il y'a des réunions, des discussions, mais sur le terrain, rien ne change. Pourquoi ?

2ème sujet : Front pour la Refondation de la Nation (FRN) : Déclaration de guerre ou de paix ?

3ème sujet : Analyse des diverses réactions à la suite de la création du Front pour la Refondation de la Nation.

Invités :

-Nicaise Kibel'Bel Oka, Journaliste. Il est Editeur du Journal « les Coulisses ». Il est auteur de plusieurs ouvrages notamment « Les rebellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024 ». Il vient d'être admis comme membre de l'équipe scientifique de l'Institut congolais des études avancées.

-Jean-Claude Katende, avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'Homme (ASADHO). Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH).

-Et en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, Stéphanie Wolters, chercheuse à l'Institut sud-africain des relations internationales.

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