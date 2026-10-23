Cote d'Ivoire: Archibat 2027 - Rendez-vous pris du 14 au 18 octobre

« Vingt ans après sa création, Archibat est devenu bien plus qu'un salon professionnel. Il est aujourd'hui un laboratoire d'idées, un accélérateur d'innovations et un cadre de dialogue privilégié entre les pouvoirs publics, les professionnels, les investisseurs, les collectivités territoriales, les chercheurs et les partenaires au développement... Le gouvernement demeurera pleinement engagé aux côtés de tous les acteurs du cadre bâti afin de construire des villes plus humaines, plus résilientes, plus compétitives et plus durables. » C'est en ces termes que le ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, Moussa Sanogo -- dont le message a été lu par son représentant, le conseiller technique Martial Goris -- a réitéré son soutien à l'édition 2027 d'Archibat, qui se tiendra du 14 au 18 octobre 2027 au Parc des expositions de Port-Bouët. C'était lors de la cérémonie de lancement officiel de l'événement, le 22 octobre 2026, au Novotel d'Abidjan-Marcory.

Cette 11e édition, qui marque également le 20e anniversaire de la création du Salon en 2007, a pour thème : « Villes vivables, villes innovantes, architecture de demain ». Moussa Sanogo a souligné l'intérêt du gouvernement pour l'événement, d'autant plus que celui-ci vient de lancer la construction de 25 000 logements dans le cadre d'un programme d'urgence. Il a également rappelé que « l'ambition du gouvernement est, en effet, de bâtir des environnements urbains complets où les populations pourront non seulement se loger dignement, mais également accéder à des services essentiels, se déplacer plus facilement, bénéficier d'espaces de convivialité et évoluer dans un milieu favorable à leur épanouissement social et économique ».

À cette occasion, le président de l'Ordre des architectes, coorganisateur avec Axes Marketing, s'est projeté dans l'avenir et a souligné la nécessité d'anticiper afin de créer, dès aujourd'hui, la ville harmonieuse de demain. « L'architecture de demain ne s'imposera pas et ne viendra pas de théories nées sous d'autres latitudes. Elle s'écrira ici, à Abidjan, dans nos cabinets, dans nos ateliers d'architecture et sur l'ensemble du continent africain. » C'est en ce sens qu'il a invité les jeunes architectes à prendre toute leur place dans le processus en cours. Il a également annoncé la tenue, en marge des travaux du Salon, de l'Assemblée générale annuelle de l'Association des architectes africains (AIEA) et de l'Assemblée générale ordinaire élective de la Fédération des architectes francophones d'Afrique.

Pour sa part, le président du comité scientifique, Désiré Axel Nassa, a indiqué que les réflexions seront menées autour de trois sous-thèmes : « Villes vivables : habitat, confort, inclusion et qualité de vie » ; « Villes innovantes : technologies, numérique, construction et intelligence artificielle » ; « Architecture de demain : prospective, formation, durabilité et nouveaux modèles ». L'objectif est de répondre efficacement à la problématique de la ville fonctionnelle du futur. D'autant plus que la population urbaine du continent est passée d'environ 15 % en 1950 à plus de 40 % en 2020, qu'elle atteint actuellement 52 % en Côte d'Ivoire et qu'elle pourrait dépasser 60 % en 2050 (ONU, 2019).

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Quant à Ismaël Boga-N'Guessan, commissaire général de l'événement, il a indiqué que « dès son arrivée, le visiteur sera guidé dans un espace pensé pour l'orienter et lui offrir un aperçu de ce qui l'attend. Il découvrira ensuite l'espace extérieur consacré aux engins et aux matériels de chantier, véritable vitrine des innovations ».

Le hall 1, fidèle à la tradition, sera structuré selon la nomenclature du Salon : Bâtir (de la conception au gros oeuvre) ; Finir (menuiserie, revêtements et corps d'état secondaires) ; Aménager (équipements techniques, luminaires, sanitaires et cuisines) ; Habiter et Décorer (promotion immobilière, mobilier et objets décoratifs), a-t-il expliqué.

Ismaël Boga-N'Guessan a précisé qu'au coeur de l'exposition, l'Agora accueillera des ateliers ainsi que des présentations de produits et de solutions. La visite se prolongera au Patio des architectes, consacré à la ville verte, à l'habitat social, à la mobilité urbaine et aux matériaux de demain. S'y ajouteront notamment le Concours des meilleurs artisans, le Concours du plus beau stand, qui intégrera la thématique du Salon, ainsi que le Club des 20, destiné à honorer les partenaires fidèles.