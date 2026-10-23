Cote d'Ivoire: Orpaillage en Côte d'Ivoire - Les 10 propositions de la Fecomci pour assainir le secteur

Formalisation des acteurs, traçabilité de l'or, protection de l'environnement... La Fédération des coopératives minières de Côte d'Ivoire (Fecomci), présidée par Koné Seydou, propose un plan d'action 2026-2030. Et ce, pour faire de l'exploitation minière artisanale une activité légale, organisée et créatrice de richesses.

Comment combattre durablement l'orpaillage illégal tout en organisant l'avenir de l'exploitation minière artisanale en Côte d'Ivoire ? Telle est la réflexion, portée par la Fecomci et transmise le 22 octobre 2026 à Fratmat.info. En effet, elle mise sur la formalisation, la traçabilité et la protection de l'environnement pour assainir durablement le secteur d'ici à 2030.

Pour répondre à cette préoccupation, la Fédération des coopératives minières de Côte d'Ivoire (Fecomci) avance dix propositions stratégiques dans son plan d'action 2026-2030.

La fédération, présidée par Koné Seydou, entend ainsi contribuer aux efforts de l'État pour assainir le secteur et mieux encadrer les activités minières artisanales. Son ambition est de promouvoir une exploitation respectueuse de la réglementation, de l'environnement et des communautés riveraines.

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Les enjeux sont importants. L'orpaillage illégal favorise la dégradation des terres, la pollution des cours d'eau, l'occupation anarchique des espaces et le développement de circuits de commercialisation échappant au contrôle des autorités. À ces conséquences s'ajoutent les risques sécuritaires et les difficultés liées à la traçabilité de l'or.

Pour la Fecomci, la réponse à ces problèmes ne saurait toutefois se limiter à la fermeture des sites clandestins. La lutte contre l'illégalité doit également s'accompagner de solutions permettant aux acteurs désireux de respecter les règles d'accéder progressivement à une activité encadrée.

« La victoire durable contre l'orpaillage illégal ne se mesurera pas seulement au nombre de sites clandestins fermés, mais aussi au nombre d'acteurs que nous aurons réussi à faire entrer durablement dans la légalité », défend la fédération.

Formalisation, formation et traçabilité : les piliers d'un secteur mieux organisé

La première proposition porte sur le recensement et l'identification des artisans miniers, des coopératives et des zones d'activité. L'objectif est de disposer de données fiables pour mieux connaître les acteurs et leurs lieux d'intervention, sous l'autorité des structures compétentes de l'État.

La deuxième mesure vise à organiser les artisans miniers en coopératives responsables, dotées de règles de gouvernance et de mécanismes de transparence. Pour la fédération, ces structures peuvent faciliter l'identification des membres, la tenue des registres, la formation et le dialogue avec l'administration.

Elle précise cependant qu'une coopérative ne constitue pas, à elle seule, une autorisation d'exploitation. Elle doit plutôt servir de point de départ à une démarche de mise en conformité avec la réglementation.

Dans le même esprit, la Fecomci préconise la création d'un parcours national de formalisation. Celui-ci comprendrait plusieurs étapes : identification, organisation en coopérative, formation, mise en conformité, obtention des autorisations requises, production contrôlée, traçabilité et commercialisation légale.

La quatrième proposition concerne la formation et la professionnalisation des artisans miniers. Le programme envisagé porterait notamment sur la réglementation, la sécurité, les techniques d'exploitation responsable, la gestion administrative et financière, la gouvernance des coopératives et la protection de l'environnement.

La cinquième mesure consiste à étudier la possibilité d'identifier des zones adaptées à l'exploitation minière artisanale légale. Cette démarche devrait s'appuyer sur des données géologiques, foncières, environnementales et réglementaires, sous la responsabilité de l'État.

L'objectif est de mieux localiser les activités autorisées et de faciliter leur contrôle, tout en préservant les espaces interdits à l'exploitation.

La traçabilité constitue le sixième axe du plan. La Fecomci souhaite la mise en place d'une chaîne permettant de suivre l'or artisanal légal depuis son site de production jusqu'à sa commercialisation. Les coopératives pourraient contribuer à ce dispositif grâce à l'identification des producteurs et à l'enregistrement des quantités produites.

La septième proposition porte sur la sécurisation du circuit national d'achat de l'or. La fédération appelle à une réflexion sur le rôle que pourraient jouer l'État et les structures habilitées et contrôlées par lui dans l'achat, la traçabilité et la valorisation de cette ressource.

Au-delà de l'organisation commerciale, cette mesure soulève un enjeu de souveraineté économique : mieux maîtriser les circuits de commercialisation de l'or produit sur le territoire ivoirien.

Environnement, dialogue et responsabilité : un pacte national à l'horizon 2030

La huitième proposition entend faire du respect de l'environnement une obligation pour les coopératives engagées dans une exploitation responsable.

Les mesures envisagées concernent notamment la protection des cours d'eau, le respect des zones interdites, la gestion des déchets, la sécurisation des excavations, la réhabilitation progressive des sites et la prévention du travail des enfants.

Pour encourager les bonnes pratiques, la fédération propose également un label dénommé « Coopérative Minière Citoyenne ». Son attribution reposerait sur des critères mesurables liés à la légalité, à la gouvernance, à la sécurité, à la traçabilité et à la responsabilité environnementale.

La neuvième mesure prévoit la création de cadres locaux de concertation réunissant les administrations, les services techniques, les collectivités territoriales, les autorités coutumières, les communautés, les coopératives et les organisations représentatives. Ces espaces permettraient de renforcer le dialogue, de prévenir les conflits et de rapprocher les décisions publiques des réalités du terrain.

Enfin, la Fecomci propose l'ouverture d'un dialogue en vue de la conclusion d'un « Pacte national pour une exploitation minière artisanale responsable 2026-2030 ».

Ce pacte s'articulerait autour de cinq priorités : identifier, organiser, formaliser, tracer et protéger. Il réunirait l'État et les différentes parties prenantes autour d'objectifs communs pour transformer durablement le secteur.

À travers ces dix propositions, la fédération entend faire des coopératives minières des relais de proximité capables de contribuer à l'identification, à la formation et à la responsabilisation des artisans.

Elle affirme vouloir accompagner l'action de l'État, sans se substituer aux autorités compétentes. Sa démarche repose sur une idée centrale : la lutte contre l'orpaillage illégal doit s'accompagner de mécanismes permettant aux acteurs qui le souhaitent d'intégrer un cadre légal, contrôlé et respectueux de l'environnement.

La mise en oeuvre de ce plan nécessitera toutefois une collaboration étroite avec les pouvoirs publics, ainsi que des mécanismes de contrôle et d'évaluation. À l'horizon 2030, la Fecomci ambitionne de contribuer à l'émergence d'une exploitation minière artisanale mieux organisée, dont les retombées économiques profiteraient davantage à la collectivité nationale.