Soudan: Conférence de presse à Ankara pour le premier anniversaire du massacre d'El-Fasher

L'ambassade du Soudan à Ankara a organisé vendredi, avec la Türkiye Işçi Sendikalari Konfederasyonu (TÜRK-İŞ - Confédération des syndicats turcs) et la Fédération des syndicats de travailleurs du Soudan une conférence de presse marquant le premier anniversaire du massacre d'El-Fasher.

L'ambassadeur Nader Youssef a rappelé que la ville avait subi 18 mois de siège avant sa chute, en octobre 2025. Il a cité les données des Nations unies faisant état de plus de 6 000 morts durant les trois premiers jours, ainsi que les « indicateurs de génocide » relevés par une mission d'enquête. Il a demandé l'arrêt du soutien militaire aux Forces de soutien rapide (FSR), notamment de la part des Émirats arabes unis, et un enquête internationale indépendante.

Le président de la Fédération soudanaise, Sar Al-Khatim Al-Amin Abdelqader, a dénoncé un « schéma d'exactions » et réclamé la qualification des FSR d'organisation terroriste, tout en soutenant un cessez-le-feu, un dialogue national et des élections.

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TÜRK-İŞ a publié, avec son partenaire soudanais, une déclaration commune exigeant des sanctions contre les dirigeants et financeurs des FSR, la reddition de comptes et le rejet de tout gouvernement parallèle. Les deux organisations affirment que plus de 11 000 syndicalistes ont été touchés et plus de 14 millions de personnes déplacées.