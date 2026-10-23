Maroc: Botola Pro D1 « Inwi » - Des duels serrés en perspective

La 5ème journée de la Botola Pro D1 « Inwi », prévue de samedi à jeudi prochain, promet des duels serrés en perspective, avec des enjeux qui oscillent entre la volonté de consolider le leadership, grignoter des places dans le classement et de s'extirper de la zone de danger.

Les hostilités débuteront samedi avec trois rencontres. Le COD Meknès va défendre son statut de dauphin face à l'Amal Tiznit qui a ramené un précieux nul de son déplacement chez le Wydad Casablanca.

Sous pression et sommé par ses supporters de redresser la barre, l'équipe de Casablanca devra se reprendre à Rabat face à l'Union Touarga qui affiche une bonne forme.

En bas du tableau, le Moghreb Tétouan et le Wydad Témara se livreront à un duel crucial pour s'éloigner de la zone de danger.

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Dimanche, la Renaissance Zemamra accueillera le FUS Rabat. L'équipe de Doukkala cherchera à sécuriser sa place en milieu de tableau, tandis que le FUS Rabat espère stopper son hémorragie de points à l'extérieur.

L'attraction principale de la journée sera l'opposition entre le Kawkab Marrakech et le Difaâ El Jadida. L'équipe de la ville ocre visera un quatrième succès consécutif pour conforter son assise sur le fauteuil de leader, face à des Jdidis déterminés à imposer leur tactique pour freiner cet élan.

La compétition reprendra mercredi avec le Raja Casablanca, contraint de l'emporter pour satisfaire ses supporters et recoller à la tête du classement, face à un Hassania Agadir en quête de continuité.

Le Grand Stade de Tanger abritera un choc majeur de cette 5e journée entre l'Ittihad Tanger et l'AS FAR. Une victoire du club de la ville du Détroit est susceptible d'affirmer son ambition face aux cadors, tandis que les Militaires n'ont d'autre choix que de gagner pour rester au contact des leaders.

La journée se clôturera jeudi avec une belle affiche opposant le Maghreb Fès à la Renaissance Berkane. Le tenant du titre misera sur l'avantage du terrain pour renouer avec la victoire, tandis que la Renaissance Berkane cherchera un résultat positif confirmant son statut de prétendant au sacre.