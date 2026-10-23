Congo-Brazzaville: Festival Impfondo-Beach - La deuxième édition prévue pour 2027

Le président de l'association éponyme, Sinclair Tobolo, a donné l'information au terme de l'audience qui lui a été accordée récemment par la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, marraine de l'événement.

L'Association Impfondo-Beach (AIB), à caractère socioculturel et professionnel, organisera la deuxième édition du festival Impfondo-Beach les mois de février, mars et avril 2027. Ce festival fait partie des missions assignées à l'association, à savoir promouvoir et valoriser les plages de sable du fleuve Oubangui en organisant chaque année un festival de musique tradi-moderne et sportif. D'où la présence du comité d'organisation de la deuxième édition de ce festival, conduit par le président de l'AIB, Sinclair Tobolo, au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza pour solliciter le parrainage de sa directrice générale. Très sensible à ce genre d'événements qui valorisent la culture et le tourisme congolais, Belinda Ayessa a accepté volontiers d'accompagner l'AIB en qualité de marraine de la deuxième édition du festival Impfondo-Beach. Un rendez-vous culturel et touristique qui dorénavant se tiendra chaque année dans la capitale du département de la Likouala.

A travers ce fesrival, l'AIB entend anticiper les retombées du corridor 13 qui devrait renforcer le désenclavement de la Likouala et de dynamiser les échanges économiques et touristiques. «La deuxième édition est prévue pour l'année 2027 aux mois de février, mars et avril, pendant la saison sèche, parce que le site sera érigé sur le bancs de sable. On va construire des stands en bois, le podium de spectacles pour servir de plateformes aux artistes et à tous les participants. Le corridor13 (Dont au passage nous remercions le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le bâtisseur infatigable) est très attendu. A travers nos activités balnéaires, touristiques, cette route viendra booster le développement du département de la Likouala», a expliqué le président de l'AIB, Sinclair Tobolo.

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Outre le volet festif, cette deuxième édition prévoit d'accorder une place importante à la formation et à l'autonomisation de la population du département de la Likouala en général et d'Impfondo en particulier. Ce qui fera de ce rendez-vous culturel et touristique un véritable levier d'opportunités économiques, tant pour les jeunes que pour les personnes âgées ou vivant avec handicap. Pour le chargé à la communication de l'AIB, Urbain Botokou, ce festival permettra de mettre en évidence l'identité de la Likouala, de faire revivre les traditions et les expressions culturelles de ce département.

« Nous allons refaire connaissance avec des instruments qu'on est en train d'abandonner au fur et à mesure. On a un instrument emblématique qu'on appelle le Djimbi, on a le raphia qui est une spécialité de la Likouala qui aujourd'hui tant à disparaître. Il est repris malheureusement aujourd'hui par d'autres communautés mais les fabrications ne sont plus vraiment identiques à l'original. Donc ce sont des spécialités pour lesquelles nous voulons remettre à l'évidence. On a, par exemple, la course des piroguiers, parce que nous sommes un peuple riverain, nous vivons au bord de l'eau, et parfois même les pieds dans l'eau. La navigabilité fait partie de notre vie quotidienne. Nous voulons mettre en évidence cette capacité en organisant une course des piroguiers. Il est impérieux que les jeunes d'aujourd'hui et de demain n'oublient jamais d'où nous venons et qu'est-ce qui fait partie de notre patrimoine, de notre mémoire», a signifié Urbain Botokou.

Créée le 24 janvier 2025, l'AIB a pour missions, entre autres, de favoriser l'acquisition et la diffusion d'une meilleure connaissance du monde des arts, des cultures de la Likouala et de ses potentialités de développement solidaire; promouvoir la formation des jeunes dans les métiers de l'art, de l'entrepreneuriat, de l'industrie pour leur autonomisation et la prise en charge individuelle, ...