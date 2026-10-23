Congo-Brazzaville: Environnement - Les documents de planification et de gouvernance des tourbières en voie d'être validés

Dans le cadre du renforcement de la protection des tourbières, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, également secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a lancé, le 20 octobre à Brazzaville, les travaux de l'atelier national de validation des documents relatifs aux tourbières de la République du Congo.

Les documents soumis à validation comprennent notamment le niveau des émissions de référence des tourbières de la République du Congo, le résumé à l'intention des décideurs et la note d'information sur la définition nationale de la tourbe et des tourbières. S'y ajoutent trois rapports thématiques consacrés respectivement à la taille, à la valeur, aux fonctions, aux défis et aux modes d'utilisation des tourbières ; aux habitats, à la biodiversité, au stockage du carbone et à l'atténuation des changements climatiques ; ainsi qu'à la gestion adaptative et à la surveillance.

Une étude socio-économique et écologique menée auprès de 242 ménages dans treize villages des départements de la Cuvette, de la Sangha et de la Likouala fait état d'un recul de la population de vingt-quatre espèces animales citées, dont le gorille et l'éléphant de forêt, ainsi que d'une diminution des quantités de poissons. Face à ce constat, le gouvernement entend renforcer la protection des habitats et la surveillance communautaire.

Selon la ministre Arlette Soudan-Nonault, les documents à examiner et à valider constitueront des outils importants pour la connaissance, la planification, la gouvernance et la prise de décision. Ils permettront de mieux intégrer les tourbières dans les politiques climatiques nationales, la Contribution déterminée au niveau national, l'inventaire national des gaz à effet de serre et le système national de mesure, de notification et de vérification.

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À travers la validation de ces documents, le gouvernement entend éviter toute baisse durable de la nappe phréatique dans les zones tourbeuses et prévenir les activités susceptibles de compromettre l'intégrité de ces écosystèmes, a précisé Arlette Soudan-Nonault. La tenue de cet atelier est intervenue alors que des inondations sont signalées dans le département de la Likouala.